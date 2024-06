Tréner Calzona nebol úplne spokojný nad triumfom proti Walesu. Aké ciele má slovenský tím na ME?

Slovenská futbalová reprezentácia má za sebou vydarenú záverečnú prípravu na majstrovstvá Európy, ktoré sa už v piatok 14. júna začnú v Nemecku a potrvajú do 14. júla. Zverenci trénera Francesca Calzonu počas predchádzajúceho týždňa dosiahli dve totožné víťazstvá, výber San Marína aj Walesu zdolali zhodne 4:0.

Kým stredajší súboj v rakúskom meste Wiener Neustadt proti „trpaslíkovi“ z chvosta rebríčka Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) nemal výraznejšiu výpovednú hodnotu, omnoho viac talianskemu kormidelníkovi povedalo nedeľňajší zápas v Trnave proti reprezentácii Walesu, ktorej v celosvetovom hodnotení patrí 29. pozícii. Slováci sú na 48. priečke.

Calzona bol čiastočne spokojný

Napriek hladkému nedeľňajšiemu triumfu, pri ktorom skórovali Juraj Kucka, Róbert Boženík, László Bénes a jeden gól si súper strelil sám, nebol kouč Calzona úplne spokojný.

„Som čiastočne spokojný, pretože toto nebude stačiť na Euro. Musíme urobiť viac, či už v útočnej alebo obrannej fáze. Nehovorím, že to nebol dobrý výkon, ale ešte to nebolo také, aké by som chcel ja,“ hodnotil po trnavskom víťazstve 4:0 na Walesanmi. Presne o týždeň, teda v pondelok 17. júna, odohrajú Slováci svoj prvý zápas na kontinentálnom šampionáte, v súboji E-skupiny vyzvú vo Frankfurte nad Mohanom Belgičanov – tretí tím rebríčka FIFA.

„Veľmi dobre viem, že sme menšia reprezentácia a dobre viem, aké tímy nás na Eure čakajú. Musíme sa dostať až na úroveň perfekcionizmu, aby sme sa vedeli vyrovnať súperom, ktorí nás čakajú. Ja sa vždy pozerám na to, čo sa dá zlepšiť ako na to, čo bolo dobré. Chlapcom som však zagratuloval, ale povedal som im aj to, že toto nebude stačiť,“ pokračoval Calzona v nedeľu večer na oficiálnej tlačovej konferencii.

Aký je cieľ slovenského tímu?

Už v utorok odletí výber SR do nemeckého Mainzu, v ktorom bude mať „základňu“ počas tohtoročného Eura. Na mieste je teda otázka, aký je cieľ slovenského tímu na ME.

„Mužstvo stále musí mať nejaký cieľ. Náš prvý cieľ sme splnili postupom na Euro. Môžem odprisahať, že bolo veľmi málo ľudí, čo by si na nás stavilo, že sa tam dostaneme. Aj hráčom som povedal, že silný tím si hneď musí stanoviť nový cieľ, nemôžeme sa pozerať na to, čo sme dosiahli.“ komentoval hlavný tréner ambície a doplnil:

„Akceptujem aj to, ak by sme nepostúpili zo skupiny, musím však mať pocit, že sme do toho dali maximum a súper bol od nás lepší. Ak by sme neprešli cez skupinu a nemal by som tento pocit, osobne by som sa vracal domov sklamaný. Nezaujíma ma to, čo sa stalo v nedeľu, to je už minulosť. Zaujíma ma to, čo sa stane zajtra.“

Na ME 2024 slovenská reprezentácia nastúpi ešte v piatok 21. júna proti Ukrajincom a 26. júna proti Rumunom. Do vyraďovacej časti postúpia po dva tímy z každej zo šiestich základných skupín aj štyri najúspešnejšie výbery z tretích priečok.