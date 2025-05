Trenčín sa udržal v Niké lige. Galád však na lavičke skončil a súperovi praje skorý návrat medzi elitu - VIDEO

Futbalisti AS Trenčín zvládli barážovú odvetu o udržanie sa v Niké Lige. Proti druhému celku MONACObet ligy FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble si na domácom trávniku postrážili celé stretnutie.

Do vedenia dostal svoje mužstvo na Sihoti Lukáš Skovajsa, ktorý sa v piatej minúte oprel do odrazenej lopty za šestnástkou a tá nádherne zapadla až za bezmocného brankára Gregora Tótha.

Moravce vyrovnali zásluhou Jana Kadleca ešte do prvého polčasu, no v tom druhom sa domáci presadili dvakrát a všetko vyzeralo na bezproblémové postráženie si zvyšku stretnutia.

V 93. minúte však hostia znížili na rozdiel jediného zásahu a malo dôjsť k dráme. To sa však nestalo, o dve minúty neskôr domácich upokojil Molik Khan a uzavrel výsledok na 4:2.

Trenčania si tak zahrajú medzi elitou aj v nasledujúcej sezóne, zatiaľ čo Zlatomoravčania ostanú v druhej najvyššej súťaži.

Chcú sa zlepšiť

„Od začiatku zápasu sme išli za víťazstvom. Padol nám obrovský kameň zo srdca a sme za túto výhru veľmi vďační. Klobúk dolu pred súperom, ktorý odohral veľmi dobrý dvojzápas. Rozhodla naša efektivita. Sezóna bola ako na horskej dráhe, no verím, že sa počas letnej prestávky dôkladne pripravíme a v budúcom ročníku uvidíme zlepšenie,“ uviedol strelec úvodného gólu Trenčína Skovajsa podľa klubového webu.

„Chceli sme do stretnutia vstúpiť aktívne, čo sa nám aj podarilo. Inkasovaný gól nás síce pribrzdil, no, našťastie, sme to odčinili hneď po príchode zo šatní. Pri penalte som si veril a chcel som to zobrať na seba. V nadstavenom čase sme si situáciu ešte skomplikovali, no napokon sme to zvládli. Mrzí nás, že sme si záchranu nezabezpečili skôr. Príležitostí sme mali dostatok,“ priznal Artur Gajdoš pre spomínanú webstránku.

Trénera Zlatých Moravciach Romana Hudeca mrzelo, že jeho tím inkasoval po štandardných situáciách.

„Keď sa o niečo snažíte rok a dopadne to takto, tak nemôžeme byť spokojní. Musíme sa z toho ponaučiť, musíme byť viac rozumnejší a pragmatickejší,“ uviedol na tlačovej konferencii.

Koniec v klube

Kouč domácich Ivan Galád uviedol, že sa do baráže dostať nechcel. „Preto sme museli mentálne pripraviť nielen hráčov, ale aj celý klub.“

Je však rád, že diváci videli emočný zápas s množstvom trenčianskych šancí. Vyjadril aj obdiv súperovi zo Zlatých Moraviec. Myslí si, že sa raz do Niké ligy dostanú.

„Toto bol môj posledný zápas v Trenčíne. Svoju misiu som splnil. Zase budem čakať, kým niekto bude potrebovať pomoc. Ale najmä, chcem sa vrátiť k študentom,“ dodal Galád.

Zlaté Moravce vypadli z najvyššej súťaže v minulej sezóne 2023/2024. Návrat sa tak po roku nepodaril.

S Niké ligou sa však rozlúčil klub MFK Dukla Banská Bystrica, ktorú nahradil 1. FC Tatran Prešov.