Pohárovú Európu si zahrá Dunajská Streda. Prestrelku rozhodol dvojgólový Ramadan - VIDEO

Futbalisti DAC Dunajská Streda sa prebojovali do kvalifikácie Európskej konferenčnej ligy (EKL) v nasledujúcej sezóne.

Po napínavom zápase, v ktorom padlo až päť gólov, zdolali FK Železiarne Podbrezová tesne 3:2.

Play-off o európske leto sa hralo preto, lebo klub FC Spartak Trnava skončil na treťom mieste a nepustil na bronzovú priečku práve DAC.

Preto štvrtý až siedmy tím súťaže hrali o poslednú miestenku do EKL. Východniari z Košíc a Michaloviec neuspeli už v semifinále proti vyššie spomínaným celkom.

Dunajská Streda na domácom trávniku dvakrát viedla, ale hostia z Podbrezovej dokázali vždy vyrovnať.

Definitívne KO prišlo až v 83. minúte zásluhou hrdinu stretnutia Ammara Ramadana. Presadil sa aj v prvom polčase, svojmu tímu tak vybojoval pohárovú Európu.

Zbytočný gól

„Po náročnom zápase v Košiciach sme sa veľmi ťažko rozbiehali. Prvý polčas nebol vôbec dobrý z našej strany, ale podarilo sa nám vyrovnať po štandardke z jednej nebezpečnej šance. Cez polčas sme sa snažili upraviť hru. V druhom polčase sme už predviedli výkon, ktorý nás priviedol do finále.

Tam si myslím, že sme podali veľmi dobrý výkon, mali sme niekoľko gólových príležitostí. Podarilo sa nám opäť aj vyrovnať, ale škoda zbytočného gólu na 3:2. Padol však, a tak Dunajskej Strede gratulujem k víťazstvu a verím, že pre Slovensko prinesie nejaké body do koeficientu. Od príchodu trénera Branislava Fodreka spravila veľký progres,“ povedal tréner „železiarov“ Štefan Markulík podľa webu dac1904.sk.

Zlepšené výkony od januára

Jeho náprotivok Fodrek hodnotil súboj kladne. „Chlapcom patrí obrovská gratulácia. Za robotu po celý čas a za to, čo predvádzali od januára, si to zaslúžia. Dala sa dokopy správna partia. Bol to výborný zápas aj pre divákov, aj keď po piatich góloch pre trénerov nie.

Som však rád, že sme to nakoniec zlomili, aktívni sme boli po celý čas. Víťazstvo je zaslúžené. Chcem poďakovať celému realizačnému tímu, hráčom, vedeniu aj pánovi majiteľovi. Od prvého dňa sme si išli za týmto cieľom. Sme spokojní, šťastní a môžeme si to chvíľu užiť,“ priblížil 44-ročný rodák z Bratislavy podľa uvedeného webu.

Po Slovane Bratislava, MŠK Žilina a Spartaku Trnava sa tak pridala aj Dunajská Streda k tímom, ktoré si v lete zahrajú kvalifikácie o rôzne európske súťaže.

DAC začne prípravu na novú sezónu 16. júna a 24. júla sa predstaví v prvom ostrom štarte nového ročníka v 2. predkola EKL. Súpera zatiaľ nepozná.

Kto zvládne baráž?

Titul si v Niké lige opäť vybojovali „belasí“. Zo súťaže vypadla MFK Dukla Banská Bystrica, ktorú nahradí 1. FC Tatran Prešov.

Od 17.00 h sa ešte bude hrať odvetné barážové stretnutie. Na domácej pôde bude chcieť uhájiť najvyššiu súťaž AS Trenčín.

Proti odhodlanému celku FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble to však bude otvorené, keďže prvý zápas sa skončil remízou 1:1.