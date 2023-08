Trailer je vonku! Gerrard, Carragher, Benítez či Suárez sa objavia v dokumente Martin Škrtel: Buď, alebo

Nakrútiť film o známom športovcovi, v ktorom by tvorcovia priniesli aj čosi nečakané a nové, je často nesplniteľnou výzvou. Tvorcom dokumentu o Martinovi Škrtelovi, na čele s českým režisérom Petrom Větrovským, sa to podarilo. Výsledok ich práce príde do kín 28. septembra pod názvom Martin Škrtel: Buď, alebo. Práve dnes na tlačovej konferencii v Bratislave filmári zverejnili trailer, ktorý naznačuje, že sa môžeme tešiť na silnú výpoveď športovca, ktorý sa vypracoval na vrchol a z rodného Ráztočna sa stal hviezdou FC Liverpool. Kto ho formoval a aké prekážky musel na svojej ceste prekonávať?

Trailer:

Z traileru je zrejmé, že film predstaví Škrtelovu kariéru od jeho náročných začiatkov, v ktorých získal odolnosť i dravosť, akou sa neskôr vyznačoval. Poskytne priestor futbalistovým rodičom, ktorí syna podporovali, no zároveň bol najmä otec jeho najväčším kritikom. Rozprávať budú však aj spoluhráči z viacerých klubov, v ktorých počas svojej kariéry Škrtel pôsobil, objaví sa tam Steven Gerrard, Jamie Carragher, Rafael Benítez či Luis Suárez. Práve z ich úst viackrát zaznie, že bol ich kolega človekom dvoch tvárí – kým mimo hracej plochy pripomínal sivú myš, počas zápasov sa z neho stával nebezpečný tiger. Filmári sa rozhodli nevyhýbať zápalu, s akým Škrtel k futbalu pristupoval a prejavy jeho výbušnej povahy budú mať vo filme svoje miesto. Ako v závere traileru hovorí sám protagonista: „Musí to byť skutočný príbeh, nie love story.“

Foto: Continental film

V podobnom duchu sa Martin Škrtel vyjadril aj na tlačovej konferencii v kine CINEMAX BRATISLAVA. Priznal, že sa mu film páčil a prekvapil ho: „Veľmi som sa na film tešil, bol som plný očakávaní a musím povedať, že film ich všetky naplnil. Bolo tam všetko, čo som čakal, ale dokonca aj niečo viac. Myslím, že Petr Větrovský opäť urobil dobrú prácu a verím, že tak, ako sa ten film páčil mne a mojej manželke, bude sa páčiť aj fanúšikom.“

Petr Větrovský, režisér, ktorého Škrtel spomína, je skúseným tvorcom, ktorý má za sebou dokumentárne filmy Attila a Jan Koller. Do slovenských kín jeho novinku s názvom Martin Škrtel: Buď, alebo na konci septembra uvedie distribučná spoločnosť Continental film.

