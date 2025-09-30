Tragickú dopravnú nehodu neprežila spolujazdkyňa a ročné dieťa, ďalší štyria maloletí skončili v nemocnici

Osobné vozidlo Daewoo z doposiaľ presne neustálených príčin zišlo do jarku mimo cesty.
Pavol Machovič
Redaktor regionálnej redakcie
Dopravná nehoda, Rimavská Sobota
Mladá žena a ročné dieťa neprežili vážnu dopravnú nehodu. Foto: www.facebook.com
Mladá žena a ročné dieťa neprežili vážnu dopravnú nehodu, ktorá sa stala v pondelok večer medzi obcami Janice a Rimavská Seč v okrese Rimavská Sobota.

Osobné vozidlo Daewoo z doposiaľ presne neustálených príčin zišlo do jarku mimo cesty. V tom čase sa v ňom nachádzalo okrem vodiča šesť spolujazdcov.

„Dve osoby žiaľ nehodu neprežili. Ide o ženu vo veku 22 rokov a maloleté, iba ročné dieťa. Štyria maloletí spolujazdci vo veku 3, 4 , 6 rokov a niekoľkodňový novorodenec, ako aj vodič vozidla, boli z miesta nehody so zraneniami prevezení do nemocníc,” informovala o následkoch tragickej udalosti hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Banskej BystriciPetra Kováčiková.

V súvislosti s touto tragickou nehodou bolo začaté trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Nehoda je v štádiu vyšetrovania.

