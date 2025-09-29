Tragická nehoda pri Váhovciach. Auto sa po šmyku viackrát prevrátilo, spolujazdec neprežil – FOTO

Dopravná nehoda sa stala v nedeľu podvečer medzi obcami Váhovce a Kajal v okrese Galanta.
Dopravná nehoda
Tragická dopravná nehoda v okrese Galanta. Foto: www.facebook.com
Pri dopravnej nehode na ceste tretej triedy medzi obcami Váhovce a Kajal v okrese Galanta sa v nedeľu podvečer zranili dvaja muži ukrajinskej národnosti. 59-ročný spolujazdec bol so zraneniami ohrozujúcimi jeho život prevezený do galantskej nemocnice, kde neskôr zraneniam podľahol.

Podľa doposiaľ zistených informácií polície 43-ročný vodič vozidla zn. Kia Carens pri prejazde ľavotočivej zákruty neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam.

Následkom toho vyšiel mimo vozovku na pravú stranu, kde dostal šmyk, prešiel do protismeru a následne vyšiel do poľa, kde sa vozidlo viackrát prevrátilo. Pri prevrátení spolujazdec z vozidla vypadol. Zranený bol aj vodič, ktorý skončil v nemocnici, kde mu bol odobratý biologický materiál na účely zistenia alkoholu v organizme. Na mieste mu bol zadržaný vodičský preukaz.

Polícia opakovane upozorňuje vodičov, aby vždy prispôsobili rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, stavu vozovky a poveternostným podmienkam. Aj malá nepozornosť alebo príliš vysoký rýchlosť môže mať tragické následky.

