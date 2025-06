Tragická smrť cirkusovej akrobatky. Chybný krok ju stál život po páde z 15-metrovej výšky

Dvadsaťosemročná Veronika Kobzovová popíjala pivo v rekreačnom komplexe na obľúbenom turistickom ostrove Phuket v Thajsku.

Údajne vstala a rozhodla sa prejsť po okraji strešného bazéna na treťom poschodí budovy, keď spadla.

Podľa svedkov ukrajinská cirkusová akrobatka „urobila chybný krok“, ktorý viedol k jej pádu z výšky 15 metrov do uličky pod ňou. Informoval o tom web mirror.co.uk.

Celá rodina smúti

Za mŕtvu ju vyhlásili necelú hodinu po páde o 03:30 h tamojšieho času. Mala vážne poranenia hlavy a brady.

Kobzovová bola členkou slávnej ukrajinskej cirkusovej rodiny. Jej strýko Mykola, šéf cirkusu Kobzov, hovoril o „hroznej strate“ a o tom, že jeho rodina je smúti.

„Pri tragickej nehode zomrela moja neter Veronika Kobzovová. Spadla z výšky 15 metrov. Mladá, krásna, úspešná – a teraz taká veľká strata. Veronika, vždy si ťa budeme pamätať. Mám ťa rád. Celá naša rodina smúti,“ povedala hlava cirkusu.

Množstvo vystúpení

Strešný bazén bol zjavne bez zábran. Po páde sa k nej ponáhľali priatelia, ale jej zranenia boli nezlučiteľné so životom. Thajská polícia vyšetruje jej smrť, ale nie je tam podozrenie na trestný čin.

Od svojich 12 rokov pracovala Kobzovová v cirkuse a neskôr účinkovala v prestížnom Cirque du Soleil a nemeckom cirkuse Roncalli.

Neskôr vystupovala v Ázii, najmä v Číne, a nedávno pôsobila v Thajsku.

Minulý mesiac 22-ročná gymnastka Victoria Balandinová spadla z takzvaného „Kola smrti“ počas skúšok na jej prvé predstavenie.

Bolo to z výšky viac ako päť metrov. Pokúsila sa urobiť salto, no pošmykla sa a hlavou dopadla do cirkusovej arény.