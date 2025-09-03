Tragická smrť bývalého hokejistu, skok do vody ho stál život. Smútok vyjadril aj prezident

Litovský hokejový zväz oznámil smutnú správu. Zomrel asistent trénera národného tímu a bývalý hráč i kapitán Mindaugas Kieras.
„Litovský ľadový hokej stratil mentora, lídra a symbol športu krajiny. V sobotu 30. augusta prišla tragická správa, ktorá šokovala celú športovú komunitu. Asistent trénera litovskej národnej hokejovej reprezentácie, bývalý kapitán a duša tímu, hlavný tréner klubu Vilnius Hockey Punks, Mindaugas Kieras, zomrel po nehode,“ oznámil tamojší zväz podľa webu lrt.lt.
Zahynul vo veku 45 rokov. Bývalý obranca podľahol zraneniam po skoku z mosta do rieky počas času tráveného s rodinou.
„Ako mi povedala jeho žena, skočil z mosta do vody a už pri identifikácii bolo vidieť, že má prepichnutú hlavu a krk. Myslím, že v rieke museli byť nejaké koly alebo niečo podobné,“ povedal Kierasov priateľ a tiež bývalý hokejista Šarūnas Kuliešius pre litovskú verejnoprávnu televíziu.
Kieras začal svoju hokejovú kariéru v roku 1997 v tíme Elektrėnai Energija, neskôr hral v zahraničí – v bieloruských, škótskych, anglických a lotyšských hokejových kluboch. Svoju kariéru ukončil v roku 2018.
Za litovskú reprezentáciu odohral 20 svetových šampionátov nižších kategórií, na ktorých si pripísal rovných 100 štartov. Žiadny jeho krajan nemá na svojom konte viac zápasov na MS.
Úprimnú sústrasť Kierasovej rodine vyjadril aj litovský prezident Gitanas Nauséda.