Život 39-ročného muža si vyžiadala stredajšia ranná dopravná nehoda medzi Sabinovom a Červenou Vodou. Ako informovala polícia na sociálnej sieti, muž šoféroval auto, pričom z doposiaľ neznámej príčiny s ním zišiel mimo cestu. Utrpel zranenia nezlučiteľné so životom, ktorým na mieste, napriek snahe záchranárov, podľahol.
Tragická nehoda v okrese Prešov, vodič zišiel mimo cestu a auto skončilo prevrátené na streche – FOTO
