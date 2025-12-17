Tragická nehoda v okrese Prešov, vodič zišiel mimo cestu a auto skončilo prevrátené na streche – FOTO

Vodič utrpel zranenia nezlučiteľné so životom, ktorým na mieste, napriek snahe záchranárov, podľahol.
Mária Frisová
Redaktorka regionálnej redakcie
1 min. čítania
Tragická nehoda medzi Sabinovom a Červenou Vodou.
Tragická nehoda medzi Sabinovom a Červenou Vodou. Foto: www.facebook.com.
Sabinov Dopravné správy z ciest Dopravné správy z ciest z lokality Sabinov

Život 39-ročného muža si vyžiadala stredajšia ranná dopravná nehoda medzi Sabinovom a Červenou Vodou. Ako informovala polícia na sociálnej sieti, muž šoféroval auto, pričom z doposiaľ neznámej príčiny s ním zišiel mimo cestu. Utrpel zranenia nezlučiteľné so životom, ktorým na mieste, napriek snahe záchranárov, podľahol.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem
Tragická nehoda medzi Sabinovom a Červenou Vodou.
Tragická nehoda medzi Sabinovom a Červenou Vodou. Foto: www.facebook.com
Okruhy tém: Dopravná nehoda Tragická dopravná nehoda
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk