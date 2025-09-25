Tragická nehoda v okrese Gelnica. Vodič zachytil autom chodca, ťahal ho zakliesneného do obce – FOTO

Chodec zraneniam na mieste podľahol.
Mária Frisová
Redaktorka regionálnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Dopravná nehoda
Tragická dopravná nehoda v obci Mníšek nad Hnilcom. Foto: www.facebook.com
Mníšek nad Hnilcom Regionálne správy Regionálne správy z lokality Mníšek nad Hnilcom

Dopravná nehoda, ktorá sa stala v stredu krátko pred polnocou na ceste II/546 medzi obcami Švedlár a Mníšek nad Hnilcom v okrese Gelnica, si vyžiadala jednu obeť.

Ako informovala polícia na sociálnej sieti, podľa doterajších zistení 39-ročný vodič auta z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismeru, kde sa v tom čase nachádzal chodec. Vodič ho zachytil a ťahal zakliesneného až do obce Mníšek nad Hnilcom, kde telo spadlo na spevnenú plochu.

Vodič podľa polície okamžite zavolal záchranárov a snažil sa muža oživovať, no neúspešne. Chodec utrpel zranenia nezlučiteľné so životom a na mieste im podľahol. „Dychová skúška u vodiča bola negatívna, no orientačný test na drogy bol pozitívny,“ uviedli policajti, ktorí mu na mieste zadržali vodičský preukaz.

To, prečo sa chodec nachádzal uprostred vozovky a vošiel do protismeru, je predmetom ďalšieho vyšetrovania. Ivanová doplnila, že na zistenie prítomnosti alkoholu, prípadne iných návykových látok, bola u nebohého chodca nariadená pitva.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem
Okruhy tém: Tragická dopravná nehoda
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk