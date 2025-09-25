Tragická nehoda v okrese Gelnica. Vodič zachytil autom chodca, ťahal ho zakliesneného do obce – FOTO

Dopravná nehoda, ktorá sa stala v stredu krátko pred polnocou na ceste II/546 medzi obcami Švedlár a Mníšek nad Hnilcom v okrese Gelnica, si vyžiadala jednu obeť.
Ako informovala polícia na sociálnej sieti, podľa doterajších zistení 39-ročný vodič auta z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismeru, kde sa v tom čase nachádzal chodec. Vodič ho zachytil a ťahal zakliesneného až do obce Mníšek nad Hnilcom, kde telo spadlo na spevnenú plochu.
Motocyklista narazil do osobného auta, po prevoze do nemocnice zraneniam podľahol – FOTO
Vodič podľa polície okamžite zavolal záchranárov a snažil sa muža oživovať, no neúspešne. Chodec utrpel zranenia nezlučiteľné so životom a na mieste im podľahol. „Dychová skúška u vodiča bola negatívna, no orientačný test na drogy bol pozitívny,“ uviedli policajti, ktorí mu na mieste zadržali vodičský preukaz.
To, prečo sa chodec nachádzal uprostred vozovky a vošiel do protismeru, je predmetom ďalšieho vyšetrovania. Ivanová doplnila, že na zistenie prítomnosti alkoholu, prípadne iných návykových látok, bola u nebohého chodca nariadená pitva.