Tragická dopravná nehoda v okrese Brezno si po čelnej zrážke vozidiel vyžiadala šesť mŕtvych

Čelná zrážka dvoch osobných vozidiel na ceste medzi Heľpou a Závadkou nad Hronom v okrese Brezno mala v stredu večer mimoriadne tragické následky. Podľa banskobystrickej krajskej polície je z miesta hlásených šesť obetí a jedna zranená osoba, ktorá bola prevezená do nemocnice.
Čelná zrážka pri Klenove si vyžiadala viaceré ťažké zranenia, 65-ročný muž bojuje o život – FOTO
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby vyslalo k nehode tri ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Polícia miesto nehody dokumentuje, cesta I/66 je momentálne úplne neprejazdná. Viac informácií k tejto tragickej udalosti poskytne neskôr.