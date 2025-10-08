Tragická dopravná nehoda v okrese Brezno si po čelnej zrážke vozidiel vyžiadala šesť mŕtvych

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby vyslalo k nehode tri ambulancie záchrannej zdravotnej služby.
Čelná zrážka dvoch osobných vozidiel na ceste medzi Heľpou a Závadkou nad Hronom v okrese Brezno mala v stredu večer mimoriadne tragické následky. Podľa banskobystrickej krajskej polície je z miesta hlásených šesť obetí a jedna zranená osoba, ktorá bola prevezená do nemocnice.

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby vyslalo k nehode tri ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Polícia miesto nehody dokumentuje, cesta I/66 je momentálne úplne neprejazdná. Viac informácií k tejto tragickej udalosti poskytne neskôr.

