Tragédia vo francúzskych Alpách. Lavíny si tam vyžiadali tri obete, jedna osoba bojuje o život

Tragédia sa stala mimo zjazdoviek vo francúzskych Alpách.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
Lavína
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Dve lavíny si v sobotu vyžiadali životy troch lyžiarov mimo zjazdoviek vo francúzskych Alpách, uviedli tamojšie úrady. Pri prvom incidente zomreli dvaja francúzski lyžiari po tom, čo ich zasypala lavína vo Val-d’Isère. Obaja muži boli zasypaní asi 2,5-metrovou masou snehu.

Záchranári už nedokázali pomôcť

Členovia ich skupiny spustili poplach, ale keď sa k nim záchranári konečne dostali, už ich nedokázali oživiť.

Asi 60 kilometrov odtiaľto zasiahla ďalšia lavína dvoch lyžiarov, tiež mimo zjazdoviek, v stredisku Areches-Beaufort. Jedného z lyžiarov sa nepodarilo oživiť, zatiaľ čo druhého previezli do nemocnice s vážnymi poraneniami hlavy.

Lyžiari nemali lavínové vyhľadávače

Francúzski meteorológovia vydali pre tento víkend varovanie pred vysokým rizikom lavín, pričom na Európskej lavínovej stupnici platí štvrtý stupeň z piatich.

Dvaja lyžiari, ktorí zomreli vo Val-d’Isère, neboli vybavení lavínovými vyhľadávačmi a ich polohu bolo možné určiť iba vďaka mobilným telefónom. Záchranári museli prehľadávať snehovú pokrývku, aby ich v lokalite s rozmermi 10 x 15 metrov dokázali nájsť.

