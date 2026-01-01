Lavíny v španielskych Pyrenejach majú v priebehu pár dní už štyri obete

Lavína pri horskom stredisku v španielskych Pyrenejach vo štvrtok usmrtila turistu na snežniciach, len niekoľko dní po tom, čo v tej istej oblasti zahynuli traja lyžiari. Podľa Civilnej gardy našli telo muža vo štvrtok v údolí Bielsa v severovýchodnom regióne Aragónsko.
Lavína zasiahla v stredu dvoch mužov, ktorí sa v horskom terénne pohybovali na snežniciach. Jedného zasypal sneh, druhý vyviazol bez zranení a dokázal privolať pomoc z neďalekého horského útulku. Civilná garda zverejnila video, na ktorom záchranári so psami a lopatami prehľadávajú miesto nešťastia.
V pondelok si lavína v tej istej oblasti vyžiadala životy dvoch lyžiarov a jednej lyžiarky. Ďalšia žena utrpela ľahké podchladenie.
Úrady vyzvali na zvýšenú opatrnosť v horských oblastiach vzhľadom na zimné počasie a pretrvávajúce lavínové nebezpečenstvo.