Tragédia v Indonézii. Futbalový tréner zahynul s tromi deťmi po prevrátení lode

Španielsky futbalový tréner Fernando Martín zomrel spolu s tromi členmi svojej rodiny po tom, čo sa ich loď prevrátila v Indonézii.
Viedol ženský B-tím Valencie. Klub uviedol, že je „hlboko zarmútený úmrtím Fernanda Martína a jeho troch detí pri tragickej nehode lode v Indonézii, ako potvrdili miestne úrady“.
Indonézske a španielske úrady v sobotu 27. decembra uviedli, že boli s deťmi nezvestní po tom, čo sa loď s 11 ľuďmi potopila v extrémnom počasí v piatok 26. decembra v úžine Padar Island neďaleko ostrova Labuan Bajo, obľúbeného turistického miesta.
Pátranie pokračovalo aj v nedeľu (28.12.) ráno, no nebolo úspešné. Martínova manželka a dcéra, ako aj štyria členovia posádky a turistický sprievodca boli zachránení a sú v bezpečí.