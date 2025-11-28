Tragédia v Hongkongu: Oheň pustošil 40 hodín, obete naďalej pribúdajú

Hongkonské úrady v piatok oznámili, že počet obetí najhoršieho požiaru v meste za posledné desaťročia stúpol na najmenej 128, pričom požiar, ktorý horel viac ako 40 hodín, bol úplne uhasený.
Dovedna 89 tiel zatiaľ neidentifikovali a približne 200 osôb je naďalej v evidencii nezvestných. Hasiči medzičasom ukončili prehľadávanie viac ako 1 800 bytov.
Počet obetí najsmrteľnejšieho požiaru v Hongkongu za ostatných takmer 80 rokov stúpol na 75
Hovorca vlády uviedol, že pri požiari bolo zranených najmenej 76 ľudí vrátane 11 hasičov. Viac ako 50 ľudí je naďalej hospitalizovaných, pričom 12 je v kritickom a 28 vo vážnom stave.
Úrady začali vyšetrovať príčiny požiaru – najhoršieho v tomto finančnom centre za takmer 80 rokov – vrátane prítomnosti bambusového lešenia a plastového pletiva omotaného okolo konštrukcií v rámci rozsiahlej rekonštrukcie. Hongkonský protikorupčný orgán oznámil, že zatiaľ zatkli osem ľudí.
Obyvatelia štvrte Wang Fuk Court, ktorá sa nachádza v severnej hongkonskej štvrti Tai Po, pre agentúru AFP uviedli, že nepočuli žiadne požiarne alarmy a museli chodiť od dverí k dverám, aby upozornili susedov na nebezpečenstvo.
Výbuch v supermarkete v Mexiku si vyžiadal najmenej 23 obetí
„Oheň sa šíril veľmi rýchlo. Videl som jednu hadicu, ako sa snaží zachrániť niekoľko budov, a mal som pocit, že to ide príliš pomaly,“ povedal muž s priezviskom Suen. „Zvonili sme pri dverách, klopali na dvere, upozorňovali susedov, aby odišli… Taká bola situácia,“ dodal.
Bol to najničivejší požiar v Hongkongu od roku 1948, keď výbuch a následný požiar zabili 135 ľudí. Počet obetí by však mohol ešte stúpnuť, keďže mestský líder John Lee vo štvrtok uviedol, že 279 ľudí je naďalej nezvestných. Hasiči neskôr uviedli, že sa s niektorými z týchto ľudí skontaktovali a úrady odvtedy toto číslo neaktualizovali.