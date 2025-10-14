Tragédia pri Verone: výbuch plynu zabil troch policajtov, ďalších 13 ľudí utrpelo zranenia

V Taliansku zahynuli traja policajti a ďalších dvanásť policajtov a jedna civilistka utrpeli zranenia po výbuchu plynu v dome, z ktorého sa pokúšali vysťahovať obyvateľov. Incident sa stal na farme v obci Castel d’Azzano približne desať kilometrov od Verony. Podľa veliteľa polície v provincii Verona Claudia Papagna išlo o úmyselný výbuch. Polícia zadržala troch súrodencov vo veku okolo šesťdesiat rokov, ktorí mali byť z domu vysťahovaní.
„Keď sme vošli do domu, narazili sme na úplné šialenstvo. Plynová fľaša bola zapálená a výbuch priamo zasiahol našich policajtov. Budova stála prázdna už niekoľko mesiacov a jej obyvatelia sa vo vnútri v podstate zabarikádovali,“ povedal pre taliansku tlačovú agentúru ANSA Papagno. Podľa agentúry sa súrodenci už predtým vyhrážali, že sa odpália.
„Predbežné zistenia naznačujú, že z farmy chceli vysťahovať jej obyvateľov pre dlhy, ktoré si traja majitelia narobili,“ uviedol guvernér regiónu Benátsko Luca Zaia.