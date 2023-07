Tour de France 2023: Sagan sa opäť dostal do Top 20, čas mal rovnaký ako víťaz etapy (video)

Slovenský cyklista Peter Sagan z tímu TotalEnergies sa vo štvrtkovej 18. etape na 110. ročníku pretekov Tour de France prebojoval do najlepšej dvadsiatky a obsadil 15. priečku s rovnakým časom ako víťaz.

Triumfoval Dán Kasper Asgreen (Soudal Quick-Step), ktorý uspel v záverečnom špurte jazdcov v úniku pred Holanďanom Pascalom Eenkhoornom (Lotto Dstny) a tretím Nórom Jonas Abrahamsenom (Uno-X Pro Cycling).

Trojnásobný majster sveta zo Slovenska nečakal, že pelotón nedostihne v závere etapy pretekárov v úniku.

„Nemám slov. Musím povedať, že som rád za víťazstvo Asgreena, ktorý sa dostal do úniku hneď po štarte. Som veľmi prekvapený, že im to vydržalo až do konca,“ uviedol 33-ročný Žilinčan vo videu na fejsbúku RTVS Šport.

Celkové poradie zostáva rovnaké

V celkovej klasifikácii sa nič nezmenilo, na čele zostal Dán Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) o 7:35 min pred Slovincom Tadejom Pogačarom (UAE Team Emirates) a o 10:45 min pred tretím Britom Adamom Yatesom (UAE Team Emirates). Saganovi patrí 131. pozícia s mankom 4:45:55 h na lídra.

Súťaž o zelený dres

V bodovacej súťaži o zelený dres si upevnil vedúcu pozíciu Belgičan Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) s 352 bodmi. Slovák si pripísal dva body a nachádza sa na 51. poste so ziskom 33 bodov.