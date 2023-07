Tour de France 2023: Sagan doplatil na neúspešný pokus o únik, už sa teší na koniec pretekov (video)

Slovenský cyklista Peter Sagan z tímu TotalEnergies skončil v piatkovej 19. etape na 110. ročníku pretekov Tour de France na chvoste výsledkovej listiny, obsadil 149. priečku s mankom 16:45 min na víťaza.

Triumfoval Slovinec Matej Mohorič (Bahrain-Victorious), ktorý uspel v záverečnom špurte jazdcov v úniku len o 0,004 sekundy pred Dánom Kasperom Asgreenom (Soudal Quick-Step). Tretí skončil Austrálčn Ben O´Connor (AG2R Citroen) so stratou štyroch sekúnd.

Doplatil na aktivitu z úvodu etapy

Trojnásobný majster sveta zo Slovenska doplatil na aktivitu z úvodu etapy, v cieli klasifikovali za ním už len dvoch cyklistov. „Pokúsil som sa ísť po štarte do úniku, čo sa mi zapísalo do nôh. Potom sa pelotón rozdelil. Som rád, že už je skoro koniec. Musím ešte prežiť sobotu a bude to dobré,“ uviedol 33-ročný Žilinčan vo videu na fejsbúku RTVS Šport.

„S Petrom sme nerátali v tejto etape. Nebolo v pláne niečo vymýšľať, keďže na náš čaká ešte Paríž. V sobotu bude veľký boj o pódium a vysoké nasadenie, budú sa diať veci. Peter bude mať veľa práce, aby stihol limit,“ vyhlásil športový riaditeľ tímu TotalEnergies Ján Valach.

Súťaž o zelený dres

V celkovej klasifikácii sa nič nezmenilo, na čele zostal Dán Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) o 7:35 min pred Slovincom Tadejom Pogačarom (UAE Team Emirates) a o 10:45 min pred tretím Britom Adamom Yatesom (UAE Team Emirates). Saganovi patrí 131. pozícia s mankom 4:48:57 h na lídra.

V bodovacej súťaži o zelený dres si upevnil vedúcu pozíciu Belgičan Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) s 377 bodmi. Slovák sa nachádza na 54. poste so ziskom 33 bodov.

🤩 Encore une étape de folie sur la route du #TDF2023 ! L’échappée a bataillé toute la journée, et c’est finalement un @matmohoric très ému qui a arraché la victoire pour 4 millièmes de seconde devant le vainqueur d’hier @k_asgreen ! 🎬 Voici le résumé 🇫🇷 de cette 19ème étape. pic.twitter.com/oIukEkolWa — Tour de France™ (@LeTour) July 21, 2023