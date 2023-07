Tour de France 2023 (7. etapa): Zapojí sa Sagan do špurtu a pridá Philipsen tretie víťazstvo? (video)

V piatok sa na Tour de France 2023 zrejme opäť k slovu dostanú špurtéri. Po dvoch horských etapách v Pyrenejách sa ide siedma etapa z Mont-de-Marsan do Bordeaux. Je rovinatá, meria 170 kilometrov obsahuje iba jedno stúpanie najnižšej kategórie.

O body do súťaže o zelený dres sa okrem cieľa bude súperiť aj na 88 kilometri v Grinols. Slovenský cyklista Peter Sagan (TotalEnergies) mal pred piatkovkou etapou na konte 27 bodov. Lídrom bodovacej súťaže je Jasper Philipsen (Alpecin Deceuninck), ktorý ich zatiaľ nazbieral 150. Belgický cyklista ovládol hromadné špurty v 3. aj 4. etape.

🚀The last winner of a sprint in Bordeaux was @MarkCavendish. Opportunity to go for a 35th win? 💛#TDF2023

🚀Le dernier vainqueur d’un sprint à Bordeaux était @MarkCavendish. L’occasion d’aller s’adjuger un 35ème bouquet ? 💛#TDF2023 pic.twitter.com/eyMBV4uV3U

— Tour de France™ (@LeTour) July 7, 2023