Totti má v 48 rokoch ponuky na návrat do Serie A, potrebuje však potrénovať (foto)

Niekdajší taliansky futbalista Francesco Totti priznal, že kariéru ukončil pred siedmimi rokmi, sa mu v súčasnosti ozývajú kluby zo Serie A a presviedčajú ho na návrat.

Ako povedal podľa webu televíznej stanice ESPN už 48-ročný Totti, túto myšlienku nezavrhuje a vraví, že na získanie potrebnej kondície by potreboval dva až tri mesiace tréningu.

Bolo to bláznivé

Totti odišiel do futbalového dôchodku v roku 2017, pričom celú svoju kariéru strávil v klube AS Rím. Za „giallorossi“ nastúpil v 786 zápasoch a strelil v nich 307 gólov.

„Bolo pár tímov zo Serie A, ktoré mi zavolali. Priznávam, trochu som o tom rozmýšľal, je to bláznivé. Bolo by to náročné, ale v živote nikdy netreba hovoriť nikdy,“ vyhlásil Totti.

Kluby neprezradil

Tvrdí, že na to, aby mohol pôsobiť v tomto veku na najvyššej úrovni, potreboval by kvalitnú prípravu a nešlo by to ľahko.

Majster sveta z roku 2006 neprezradil, ktoré kluby z najvyššej talianskej súťaže sa ho snažia presvedčiť na návrat, ale povedal, že v žiadnom prípade by nešiel hrať do Lazia Rím, najväčšieho konkurenta AS Rím.

„Bol by som pripravený za dva až tri mesiace. Lazio? Ani by mi to nenapadlo. Ak by som do toho išiel a mal by som spraviť niečo bláznivé, bolo by to v Taliansku, nie v zahraničí,“ skonštatoval Totti, ktorý za reprezentáciu nastúpil v 58 zápasoch.