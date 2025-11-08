Tornádo v Brazílii zabilo najmenej päť ľudí

Najmenej päť ľudí zabilo a ďalších približne 130 zranilo tornádo, ktoré sa prehnalo brazílskym mestom Rio Bonito do Iguaçu v štáte Paraná. Tornádo poprevracalo autá a poškodilo domy, informovala miestna meteorologická služba.
„Už bolo potvrdených päť úmrtí,“ uviedla civilná obrana štátu Paraná vo vyhlásení pre agentúru AFP. „Prvé správy tiež naznačujú, že 30 ľudí má vážne alebo stredne ťažké zranenia a približne sto je ľahko zranených,“ dodali miestni záchranári.
Vietor v Rio Bonito do Iguaçu, ktoré má 14-tisíc obyvateľov, dosiahol rýchlosť 180 až 250 kilometrov za hodinu, uviedol systém monitorovania životného prostredia v Paraná.