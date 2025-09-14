Južnou Moravou sa prehnalo slabé tornádo

Obyvatelia Hodonína a okolia mohli v sobotu podvečer pozorovať desivý meteorologický jav. Išlo o tornádo, ktoré našťastie bolo mimo zastavanej oblasti. „Tornádo sa vyskytlo medzi 18:54 až 19:00 na južnom cípe rýchlo silnejúcich búrky,“ uviedla nezisková organizácia Czech Thunderstorm Research Association, ktorá sa venuje experimentálnej predpovedi, dokumentácii a výskumu význačných meteorologických javov. Informuje o tom web TN.cz.
„Začalo tak zvláštne fúkať, pes zostal strnulo stáť a len pozeral, potom chcel ísť hneď späť domov. Tak je možné, že to vycítil,“ popísala obyvateľka Hodonína, ktorá bola v čase objavenia sa tornáda na prechádzke so psom. „Dúfam, že už bude pokoj. Jedno tornádo tu stačilo,“ dodala.
Tornádo v Česku lámalo stromy. Bol to silný hluk a rotujúci vietor, opísali miestni - FOTO
Tornádo na južnej Morave potvrdil aj Český hydrometeorologický ústav. „Zatiaľ nemáme informácie o prípadných škodách ani hodnotenie intenzity. Dovoľujeme si však pripomenúť, že na území ČR sa ročne vyskytuje niekoľko tornád,“ doplnili meteorológovia.
Ničivé tornádo postihlo južnú Moravu v lete 2021. Vyžiadalo si šesť obetí, zhruba 200 zranených a spôsobilo miliardové škody.