Záber, poskytnutý observatóriom NSF-DOE Vera C. Rubin, zobrazuje 678 samostatných snímok, ktoré observatórium zachytilo za niečo vyše sedem hodín pozorovania. Kombinácia mnohých snímok týmto spôsobom jasne odhaľuje inak slabé alebo neviditeľné detaily, ako sú oblaky plynu a prachu tvoriace hmlovinu Trifid (vpravo hore) a hmlovinu Lagoon, ktoré sú vzdialené niekoľko tisíc svetelných rokov od Zeme. Foto: (NSF-DOE Vera C. Rubin Observatory via AP)