Top foto dňa (12. september 2023): Erupcia sopky Kilauea, záplavy v Líbyi a Kim na návšteve u Putina

Aj dvanásty septembrový deň bol bohatý na udalosti, v priloženej fotogalérii si môžete pozrieť, ako ich zachytili objektívy fotoaparátov.

Foto: SITA/Serbian Ministry of Interior via AP

Srbská polícia zaistila stovky migrantov pozdĺž hraníc s Maďarskom. Pri razii našla aj automatické zbrane. Foto: SITA/Serbian Ministry of Interior via AP