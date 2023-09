Top foto dňa (11. september 2023): Výročie útokov na Dvojičky, Slafkovský na golfe, erupcia sopky aj Frecce Tricolori

Aj jedenásty septembrový deň bol bohatý na udalosti, v priloženej fotogalérii si môžete pozrieť, ako ich zachytili objektívy fotoaparátov.

Americký prezident Joe Biden nastupuje do lietadla Air Force One v Hanoji odkiaľ zamieril do Anchorage na Aljašku. Foto: SITA/AP.