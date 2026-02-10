Tony hotovosti vlakom a loďou. Rusko dodalo Iránu miliardy dolárov

Rusko v roku 2018 tajne poslalo Iránu miliardy dolárov v hotovosti na podporu režimu. Referuje o tom britský web The Telegraph. Uvedený zdroj s odvolaním sa na dokumenty uviedol, že počas štyroch mesiacov bolo v 34 veľkých zásielkach odoslaných 4 905 kilogramov bankoviek v hodnote takmer 2,5 miliardy dolárov.
Dodávky sa začali 13. augusta 2018, niekoľko dní po tom, čo Donald Trump počas svojho prvého funkčného obdobia v pozícii amerického prezidenta uvalil na Irán prísne sankcie. Zásielky obsahovali hotovosť v hodnote od 57 do 115 miliónov dolárov.
Prvá zásielka, 110 kilogramov hotovosti v hodnote 57,3 milióna dolárov, bola pravdepodobne prepravená vlakom do prístavu Astrachán, potom loďou cez Kaspické more do prístavu Amirabad a potom do Teheránu, opäť vlakom.
Posledná zásielka s hmotnosťou 230 kilogramov a hodnotou 113,2 milióna dolárov bola odoslaná 28. novembra 2018, uvádza sa v článku. Peniaze poslala ruská štátom vlastnená Promsvjazbank.
The Telegraph poznamenal, že podobné platby by mohli byť vykonávané aj v súčasnosti, keďže Irán dodáva Rusku drony a balistické rakety krátkeho doletu v hodnote miliárd dolárov na vojnu proti Ukrajine.