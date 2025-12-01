Tomáš predstavil prvé čísla programu Práca namiesto dávok, tisíce ľudí dostali ponuky a desiatkam už hrozí krátenie dávky – VIDEO

Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny predstavil prvú bilanciu programu „Práca namiesto dávok“, ktorý bol spustený začiatkom septembra tohto roka. Cieľom nového systému je motivovať poberateľov dávok v hmotnej núdzi k návratu na trh práce, odmietnutie vhodnej pracovnej ponuky môže viesť k dočasnému kráteniu dávky.
Minister práce Erik Tomáš uviedol, že od spustenia projektu bolo vykonaných množstvo krokov smerom k zahrnutiu nezamestnaných do pracovného trhu. Rezort podľa jeho slov oslovil približne 62-tisíc ľudí, ktorých považuje za vhodných kandidátov na sprostredkovanie zamestnania. Súčasne ohodnotili ako problémových okolo 27-tisíc poberateľov dávok, ktorí neboli evidovaní na úradoch práce.
Výberové konania a prvé umiestnenia na trh práce
Od septembra bolo vydaných viac ako 13-tisíc pozvánok na výberové konania alebo odporúčaní k voľným pracovným miestam. V prvých týždňoch sa 860 ľudí podarilo umiestniť na trh práce. Na druhej strane takmer 7-tisíc uchádzačov zamestnávatelia odmietli pre nevhodnosť voči ponúkaným pozíciám.
„Už s tým bolo potrebné niečo urobiť,“ poznamenal minister Tomáš počas tlačovej besedy a označil štart projektu za rýchly a efektívny. Podľa jeho slov však zlyhávajú niektorí zamestnávatelia, ktorí „nechcú týchto ľudí zamestnávať“. Ministerstvo preto plánuje zaviesť finančné stimuly na podporu ich náboru.
Prvé správne konania voči poberateľom dávok
V súvislosti s novým systémom už bolo v 77 prípadoch začaté správne konanie s cieľom ukončiť vyplácanie dávky v hmotnej núdzi alebo ju krátiť, ide teda o prvé desiatky poberateľov, ktorí môžu prísť o dávku pre odmietnutie ponuky.
Ako doplnil minister, od začiatku decembra nastúpia na 18 úradov práce 40 rómskych asistentov, ktorí majú pomáhať pri sprostredkovaní zamestnaní pre rómsku komunitu. „Cieľom tejto iniciatívy nie je nikoho perzekvovať, ale motivovať, aby pracoval,“ vyhlásil Tomáš.
Prísnejšie pravidlá, ktoré platia od polovice tohto roka, stanovujú, že poberateľ dávky, ktorý odmietne pracovnú ponuku prvýkrát, príde o dávku na jeden mesiac, pri opakovanom odmietnutí ide o trojmesačné odobratie dávky. Rovnaký režim platí aj pri porušení pracovnej disciplíny.
Kto je cieľovou skupinou projektu
Zmeny sa týkajú všetkých osôb v hmotnej núdzi, na Slovensku ich je viac ako 120-tisíc, z toho ministerstvo práce identifikovalo viac ako 43-tisíc ako osoby schopné pracovať. Projekt „Práca namiesto dávok“ je preto adresovaný širokej skupine poberateľov dávok, pričom úrad práce zohráva v procese sprostredkovania kľúčovú úlohu.
Prvé čísla ukazujú, že nová legislatívna úprava a opatrenia môžu priniesť zvýšenú mobilizáciu na trhu práce, no súčasne upozorňujú na potrebu dôkladného sledovania, či sú zamestnania trvalo udržateľné a či noví zamestnanci nachádzajú stabilné pracovné uplatnenie.