Tom Cruise a Alejandro G. Iñárritu spájajú sily. Teaser k filmu Digger je vonku

O projekte sa doteraz vedelo len minimum, o to väčšiu pozornosť teraz púta krátka ukážka bez dialógov, ktorá naznačuje čiernu „komédiu katastrofických rozmerov“. S dodatkom: najmocnejší muž na svete sa púšťa do zúfalej misie, aby dokázal, že je záchrancom ľudstva – skôr než katastrofa, ktorú sám rozpútal, zničí všetko okolo. Presne ten typ filmu, pri ktorom už trištvrt roka dopredu viete, že to bude veľké.
Pozrite si teaser trailer:
Iñárritu, režisér filmov ako Amores perros, Birdman či Zmŕtvychvstanie, sa tentoraz púšťa do projektu s Tomom Cruisom, ktorého sériu Mission: Impossible slovenským divákom netreba predstavovať. V obsadení sa objavia aj ďalšie výrazné herecké osobnosti ako Jesse Plemmons (Perníkový tatko, Fargo, Black Mirror), Sandra Hüller (Anatómia pádu, pripravované sci-fi Posledná šanca) či Michael Stuhlbarg (Podoba vody, Boardwalk Empire). Tvorcovia si detaily o chystanej novinke zatiaľ prísne strážia. No vie sa, že film Digger má do slovenskej kinodistribúcie vstúpiť 1. októbra 2026.
