Togský futbalista sa zotavuje po zlomenine krku, návrat možný do šiestich mesiacov

Togský futbalista Samuel Asamoah, ktorý si počas zápasu v Číne zlomil krk po náraze do reklamnej LED tabule, sa zotavuje a jeho návrat na ihrisko je možný už do dvoch až šiestich mesiacov.
Informovali o tom jeho agent Avram Marius a klub Kuang-si Pching-kuo. Tridsaťjedenročný stredopoliar utrpel zlomeninu krčných stavcov a poškodenie nervov, pričom mu hrozila vysoká pravdepodobnosť ochrnutia.
Klub pôvodne uviedol, že jeho kariéra môže byť vážne ohrozená. Agent však pre AFP uviedol, že hráč je v poriadku a aktívne sa zotavuje.
„Odhadujeme, že do dvoch mesiacov môže normálne hrať,“ dodal. Klub bol opatrnejší a odhadol návrat na tri až šesť mesiacov.
V piatkovom videu zverejnenom klubom Asamoah pôsobil, akoby sa pohyboval bez problémov, navštívil obchod s ovocím a stretol sa s ľuďmi v zariadení pre seniorov.
„Vždy ďakujem Bohu za dar života,“ povedal Asamoah, ktorý mal na krku ortézu.
Asamoah väčšinu kariéry strávil v Belgicku a do Číny prestúpil minulý rok. Za Togo odohral šesť reprezentačných zápasov.