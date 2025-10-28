Togský futbalista sa zotavuje po zlomenine krku, návrat možný do šiestich mesiacov

Samuel Asamoah po vážnom zranení v Číne preukazuje neuveriteľný pokrok, agent hovorí o návrate do hry už o dva mesiace.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Scalpel, chirurg
Foto: ilustračné, Getty images
Čína Futbal Futbal z lokality Čína

Togský futbalista Samuel Asamoah, ktorý si počas zápasu v Číne zlomil krk po náraze do reklamnej LED tabule, sa zotavuje a jeho návrat na ihrisko je možný už do dvoch až šiestich mesiacov.

Informovali o tom jeho agent Avram Marius a klub Kuang-si Pching-kuo. Tridsaťjedenročný stredopoliar utrpel zlomeninu krčných stavcov a poškodenie nervov, pričom mu hrozila vysoká pravdepodobnosť ochrnutia.

Klub pôvodne uviedol, že jeho kariéra môže byť vážne ohrozená. Agent však pre AFP uviedol, že hráč je v poriadku a aktívne sa zotavuje.

„Odhadujeme, že do dvoch mesiacov môže normálne hrať,“ dodal. Klub bol opatrnejší a odhadol návrat na tri až šesť mesiacov.

V piatkovom videu zverejnenom klubom Asamoah pôsobil, akoby sa pohyboval bez problémov, navštívil obchod s ovocím a stretol sa s ľuďmi v zariadení pre seniorov.

„Vždy ďakujem Bohu za dar života,“ povedal Asamoah, ktorý mal na krku ortézu.

Asamoah väčšinu kariéry strávil v Belgicku a do Číny prestúpil minulý rok. Za Togo odohral šesť reprezentačných zápasov.

Okruhy tém: Čínska futbalová liga Zranenie
