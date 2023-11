To fakt? Iba dve percentá dovozov z Ruska

Európska únia po ruskej invázii na Ukrajinu výrazne obmedzila obchodovanie s Ruskom. V septembri 2023 tvorili dovozy z Ruska len 2 percentá z mimoúnijných dovozov do EÚ. Tesne pred inváziou, vo februári 2022 to bolo podľa Eurostatu 9,5 percenta. Podiel vývozu z krajín EÚ do Ruska sa v rovnakom období znížil zo štyroch na 1,4 percenta.

Zahraničný obchod Únie s Ruskom je naďalej v deficite, dovozy prevyšujú vývoz na ruský trh. Deficit je však nižší, ako bol pred inváziou. Najvyšší bol v období mimoriadne vysokých cien energetických produktov, v marci 2022, kedy dosiahol takmer 19 miliárd eur. Tento rok v marci klesol na 0,1 miliardu eur a až do septembra sa príliš nezmenil.

Európska únia podľa výročnej energetickej správy Európskej komisie úplne ukončila dovoz ruského uhlia a za dva roky znížila závislosť od ruskej ropy o 90 percent a od ruského plynu o 75 percent. Dosiahla to najmä diverzifikáciou dodávok, čiastočne prispeli aj úsporné opatrenia a rozširovanie obnoviteľných zdrojov energie.

Nižšie dovozy ruskej ropy Únia kompenzovala zvýšenými dodávkami zo Spojených štátov, Nórska a Saudskej Arábie. Výpadky zemného plynu z Ruska sa darilo nahradiť dovozmi zo Spojených štátov, Nórska či Alžírska.

Dôležitými importnými komoditami ruského pôvodu, okrem ropy a zemného plynu, sú nikel, železo, oceľ či hnojivá. Dokopy tvoria približne dve tretiny dovozu z Ruska do EÚ. Dovoz ruského niklu, železa a ocele klesol, obchod s hnojivami mal opačný trend. Podiel Ruska na dovoze hnojív sa po prechodnom poklese túto jeseň vrátil na úroveň spred invázie. Únia odtiaľ dováža viac ako štvrtinu hnojív.

Hlavným dodávateľom železa a ocele je Čína a jej podiel na dovozoch rastie. V obchode s niklom nabrali na význame napríklad Spojené štáty. Od dovozu niklu je závislá výroba batérií, čo má osobitný význam pre Slovensko a ostatné krajiny, ktoré rozbiehajú alebo rozširujú autobatériovú produkciu.