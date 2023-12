To fakt? Európska komisia rozšírila svoj zoznam kritických surovín na číslo 34

Dopyt Európskej únie po lítiu do batérií bude v roku 2030 dvanásťkrát vyšší v porovnaní s rokom 2020. Dopyt po nikle sa zdvihne desaťnásobne, po grafite ešte výraznejšie. Platina do palivových článkov bude až 30-násobne žiadanejšia. Do roku 2050 prognóza predpokladá 200-násobný rast dopytu po platine.

Najnovšia prognóza z dielne Spoločného výskumného centra Európskej komisie predpokladá rapídny nárast dopytu po vzácnych prvkoch, ktoré sú potrebné najmä pre sektor elektrickej mobility. Ten je dnes stále v relatívne ranom štádiu vývoja.

Komisia nedávno aktualizovala zoznam kritických surovín. Aktualizované, v poradí piate vydanie obsahuje 34 prvkov, ktorých hospodársky význam a rizikovosť dodávok dosahuje kritickú úroveň. V predchádzajúcom vydaní z roku 2020 ich bolo 30, prvé vydanie v roku 2011 identifikovalo 14 kritických surovín.

V najnovšom zozname Komisia vyčlenila 16 strategických surovín, ktoré sú základom ekologickej a digitálnej transformácie európskych ekonomík. Za strategické považuje suroviny s dynamickým rastom dopytu, ktorý značne prevýši existujúcu ponuku, pričom zvýšenie produkcie je problematické. Sú medzi nimi lítium, kobalt, nikel, kovy skupiny platiny či titanu.