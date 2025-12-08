Tlak na Alonsa sa zvyšuje. Celta vyhrala na Bernabéu, Real skončil zápas s deviatimi hráčmi

Štyri dni po najlepšom výkone v sezóne 2025/2026 a triumfe v Bilbau (3:0) utrpeli futbalisti Real Madrid nečakanú domácu prehru 0:2 s Celtou Vigo. „Biely balet“, ktorý odohral stretnutie pred vlastným publikom po šiestich dueloch na ihriskách súperov, dokončil zápas proti tímu z Galície iba s deviatimi hráčmi v poli.
Prehra zvyšuje tlak na trénera Xabiho Alonsa, ktorého mužstvo malo po víťazstve v El Clásicu koncom októbra 5-bodový náskok na čele tabuľky, no po ostatnom katastrofálnom mesiaci stráca z 2. priečky na vedúci FC Barcelona štyri body.
„Všetci sme nahnevaní, evidentne to nebol zápas, ktorý sme chceli, ani výsledok, ktorý sme chceli,“ povedal Alonso podľa webu BBC Sport. „Musíme sa pokúsiť čo najrýchlejšie otočiť list. Sú to len tri body. Máme zápas Ligy majstrov proti Manchestru City, kde sa musíme ukázať a zbaviť sa tohto zlého pocitu,“ dodal 44-ročný kouč.
V dueli proti Celte Vigo mal Real Madrid viacero gólových šancí. Tie však nevyužil a streleckým hrdinom duelu bol nakoniec švédsky náhradník hostí Williot Swedberg. Krátko po prestávke poslal Celtu do vedenia a v 92. minúte, keď už hrali domáci len s deviatimi hráčmi, pridal druhý gól. Pre Celtu Vigo je to prvé víťazstvo nad Realom v La Lige od mája 2014 po sérii 22 zápasov bez výhry.
Alonso pred týždňom hovoril s prezidentom klubu Florentinom Pérezom o poklese formy tímu a počas zápasu dostal žltú kartu, čo naznačuje rastúce napätie v tíme. Bývalému majstrovi sveta i Európy sa prakticky rozsypala obrana, čo sa Realu Madrid stalo aj v minulej sezóne. Momentálne sú z desiatich obrancov k dispozícii iba dvaja – Raúl Asencio a Antonio Rüdiger. Najnovšie na listinu maródov pribudol Éder Militao.
Pozornosť Realu sa teraz sústredí na stredajší zápas Ligy majstrov, v ktorom Madridčania privítajú Manchester City. Výkop duelu je o 21.00 h SEČ.