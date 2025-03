Tipy na jarné upratovanie v milostnom živote. Stavte na hormón lásky

Jar je časom znovuzrodenia, ale i upratovania, ktoré je občas nutné aj v milostnom živote. Skúste preto túto jar oživiť svoju milostnú rutinu, ktorá vám môže priniesť viac potešenia, nových zážitkov a posilnenie vzájomného puta s partnerom. Tu je niekoľko tipov, ako na to:

1. Hovorte otvorene o sexe

Odborníci sa zhodujú, že prvým krokom k oživeniu sexuálnej rutiny je začať sa s partnerom vôbec o sexe rozprávať. Otvorene hovorte o svojom milostnom živote, svojich túžbach a sexuálnych fantáziách, o tom, čo sa vám páči, alebo kde sú vaše hranice. Spočiatku to nemusí byť ľahké, partnerské diskusie o sexe nie sú v našej spoločnosti celkom normou. Začnite preto pomaly, a v závislosti od reakcie partnera môžete v diskusii pokračovať, alebo ju odložiť na vhodnejší čas. Nenechajte sa odradiť, pretože aj samotné rozprávanie o sexe môže výrazne zlepšiť jeho kvalitu.

2. Zamerajte sa na oxytocín

Nie nadarmo sa oxytocín nazýva hormónom lásky a dôvery. Miera, do akej sa uvoľňuje do vášho tela počas sexu, sa dá pomerne ľahko ovplyvniť. Práve fyzická intimita pomáha stimulovať produkciu oxytocínu: objímanie, hladkanie alebo dokonca dlhodobé pozeranie si do očí. Skúste preto do svojej sexuálnej rutiny začleniť dlhšiu predohru – aspoň 20 minút, pričom sa čo najdlhšie maznajte bez toho, aby ste rýchlo prešli k sexu. Počas milovania sa potom pozerajte jeden druhému do očí.

3. Ukážte viac sebalásky

Hovorí sa, že sebaláska je základom šťastného a naplneného vzťahu. No a prvým aktom sebalásky je sebauspokojenie. „Sebauspokojením dokonale spoznáte svoje telo a pocítite svoju sexualitu. Využite preto sexuálne hračky a objavte každú časť svojho tela. Budete vedieť, v čom sa cítite dobre a ako ľahko dosiahnete uspokojenie. Najprv na to vlastné, a potom spoločné s partnerom,“ radí Lucie Slováčková, odborníčka z e-shopu www.ruzovyslon.sk, ktorý predáva erotické pomôcky a zaoberá sa zdravou sexualitou.

4. Buďte odvážnejší a kreatívnejší

Skúste sa zamyslieť nad tým, ako rozšíriť svoj sexuálny repertoár o nové miesta na milovanie, sexuálne polohy, alebo aktivity v rámci predohry. Ak máte svoj obvyklý čas keď sa milujete, skúste ho zmeniť. Prečítajte si erotickú knihu alebo si spolu pozrite film a hľadajte inšpiráciu, čo by sa vám mohlo páčiť.

5. Posilnite emocionálnu intimitu

Sexuálna intimita je hlboko prepojená s emocionálnou intimitou. „Posilnenie emocionálneho väzby prostredníctvom kvalitného spoločného času, láskyplných gest a prejavov uznania môže výrazne posilniť váš milostný život. Zamerajte sa preto aj na spoločné záľuby a záujmy, duchovnú a intelektuálnu intimitu,“ hovorí Lucie Slováčková. Vaším spoločným cieľom by malo byť vytvorenie vzťahu, v ktorom sa každý partner cíti prepojený a rešpektovaný, žiadaný a oceňovaný tým druhým.

6. Zlepšite svoje duševné a fyzické zdravie

Kvalita sexu odráža kvalitu vzťahu ako takého. Nie je realistické myslieť si, že váš milostný život bude zdravý a vzrušujúci, ak vy alebo váš partner bojujete s problémami duševného zdravia ako je depresia, úzkosť alebo nadmerný stres. Prvým krokom k zlepšeniu vášho sexuálneho života môže byť pokus o vyriešenie týchto problémov. Nepodceňujte svoju fyzickú kondíciu. Jednoducho povedané, starajte sa o svoje duševné, fyzické a sexuálne zdravie, a vždy sa snažte o zdravý a harmonický vzťah.

Informačný servis