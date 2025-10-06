Tip na šetrenie: Matovičova vláda mala 25, Fico má 35 štátnych tajomníkov! - KOMENTÁR

Ako bývalý štátny tajomník som videl, ako funguje vláda zvnútra. Keď som zastával túto funkciu, snažil som sa prinášať výsledky – odbornosť, efektivitu, hodnotu pre občanov.
Dnes, keď vláda Roberta Fica ohlasuje tretiu vlnu konsolidačných opatrení a minister financií Ladislav Kamenický obviňuje predošlé vlády z rozpočtového deficitu 5,2 percenta HDP, pýtam sa: Kde je šetrenie? Rekordných 35 štátnych tajomníkov nie je konsolidácia – je to politický biznis. Ako daňový poplatník a ex-insider hovorím: Je čas škrtať zhora!
Teória Mŕtveho koňa - KOMENTÁR
Fakty sú jasné. Ficova koalícia Smer-SD, Hlas-SD a SNS začala v 2023 s 25 tajomníkmi, no dnes ich je 35. Niektoré ministerstvá ich majú dokonca 3! Politológ Juraj Marušiak to trefne nazval „koaličnými odmenami“. Keď som bol štátnym tajomníkom, išlo o prácu, nie teplé miestečko. Je to v čase konsolidácie naozaj nutné?
Porovnajme: Pellegriniho vláda (2018–2020) mala 23 tajomníkov, Hegerova (2021–2023) 26, Matovičova (2020–2021) 25, Radičovej (2010–2012) len 15. Súčasných 35 je o 40 percent viac ako za Hegera a dvojnásobok oproti Radičovej. Ak Smer kričí o „rozhádzaných peniazoch “ u predchodcov, prečo nafukuje aparát ako nikdy predtým?
A náklady? Štátny tajomník má základný plat 2 345 eur mesačne (nariadenie vlády č. 295/2022), plus príplatky za prax (700 eur) a riadenie (až 1 000 eur) – spolu 4 000 až 5 000 eur. S benefitmi ako auto s vodičom (1 000 eur/mesiac), mobil, kancelária či cestovné? To je 6 000 až 7 000 eur mesačne na hlavu, ročne 72 000 až 84 000 eur. Pre 35 ľudí? 2,5 až 2,9 milióna eur ročne! Zníženie na 20 (úroveň Pellegriniho) by ušetrilo 1 až 1,2 milióna eur – dosť na 10-tisíc obedov pre seniorov v núdzi.
Zatiaľ čo Slováci šetria na živobytí (prieskum Focus, jún 2025: 80 percent domácností pocítilo zdražovanie o 103 eur mesačne), vláda rozdáva posty. Ako ex-tajomník a občan hovorím: šetrite zhora, nie na chudobných.
- autor je bývalý štátny tajomník