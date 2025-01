Tínedžera šoférujúceho pod vplyvom marihuany naháňali policajti, nezastavili ho ani varovné výstrely – VIDEO

Policajná naháňačka skončila dolapením len 16-ročného vodiča pod vplyvom marihuany. Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová, vo štvrtok 9. januára krátko pred polnocou spozorovala hliadka malackých policajtov vozidlo Opel Astra, ktoré smerovalo zo Stupavy do Bratislavy, pričom mu neustále svietili brzdové svetlá.

Hliadka chcela vozidlo zastaviť, avšak vodič na svetelné znamenie nereagoval a pokračoval v jazde. „Po chvíli prudko zrýchlil a začať unikať vo vysokej rýchlosti, pri ktorej ohrozoval policajnú hliadku, a tiež aj ostatných účastníkov cestnej premávky,“ uviedla hovorkyňa. Jeho jazda smerovala zo Stupavy, cez Záhorskú Ves, Devínsku Novú Ves, Devínske jazero a naspäť do Stupavy.

Počas jazdy cez poľnú cestu v blízkosti Devínskeho jazera policajti štyrikrát použili varovný výstrel do vzduchu, avšak ani na ten vodič nereagoval. Vozidlo smerovalo naspäť do Stupavy, kde pri autobusovej stanici vodič nezvládol riadenie a narazil do vyvýšeného betónového obrubníka, na ktorom prerazil pneumatiku. Vodiča sa podarilo zastaviť až v Stupave s pomocou bratislavských policajtov.

Tí neskôr zistili, že vodičom unikajúceho vozidla bol len 16-ročný mladý muž z okresu Bratislava IV. Tento bol následne podrobený testu na zistenie prítomnosti omamných a psychotropných látok, pričom test skončil s pozitívnym výsledkom na marihuanu, čo potvrdil aj odber biologického materiálu. Za jeho nezodpovednú a riskantnú jazdu mu vyvodili zodpovednosť policajti Okresného riaditeľstva v Malackách.