Tina Zlatoš Turnerová: Beachvolejbal je občas extrémny šport, v Dubaji sme hrali v 60 stupňoch - ROZHOVOR

Tina Zlatoš Turnerová v rozhovore podcastu Fish & Chips odhaľuje, že beachvolejbal nie je len o estetike v plavkách, ale aj o extrémnej fyzickej záťaži, finančných obetiach a psychickej odolnosti.
Cesta Tiny k beachvolejbalu nebola priamočiara. Od desiatich rokov sa venovala atletike a halovému volejbalu. Zlom prišiel v osemnástich, keď sa na Seneckých jazerách objavil prvý kurt na beachvolejbal. „Prišli sme tam v teniskách a chráničoch, že čo to je za americká vychytávka,“ spomína na svoje začiatky.
Synonymum slobody
Okamžite však pochopila, že bosé nohy a hra v dvojici sú pre ňu to pravé. „Zistila som, že toto je môj srdcový šport. Ak v živote nájdeš niečo správne, máš ten pocit vnútri. Od toho momentu som bez neho nedokázala existovať,“ vysvetľuje.
Pre Tinu je plážový volejbal synonymom slobody. „Máš na sebe iba plavky, čo je úžasná sloboda. Nie je to žiadny exhibicionizmus alebo niečo podobné. Je to pocit slobody, že nemusíš mať na sebe nejaké skafandre, mundúry ako lyžiari alebo hokejisti. Necítia tú slobodu pohybu.“
Piesok vníma Tina Zlatoš Turnerová priam poeticky: „Piesok pod mikroskopom vyzerá ako diamanty. Ja sa v podstate každý deň hýbem na diamantoch“.
Extrémy, ktoré preveria hranice
Hra na profesionálnej úrovni však prináša podmienky, ktoré sú na hranici prežitia. Tina spomína na turnaj v Dubaji z roku 2008, kde teplota vzduchu presahovala 60 stupňov Celzia a takýchto chvíľach podľa jej slov nepomáha len polievanie vodou či neoprénové ponožky, ale aj príprava na takéto teploty. „V Thajsku zase boli len 35 stupňov, ale taká vlhkosť, že Američankám prišlo nevoľno. Museli sa ísť proste vygrcať a potom prísť opäť na kurt,“ vracia sa Tina k zážitkom s extrémnymi podmienkami.
Každý má ale podľa nej inú senzitivitu na to teplo. „Poznáme, že babka chytí horúci hrniec a ani o tom nevie. Keď sa ho chytí dieťa, tak tú teplotu vníma veľmi intenzívne. Čiže myslím si, že aj beachvolejbalista sa časom adaptuje na tie teploty,“ dodáva.
Kariéru vrcholového športovca nevyhnutne sprevádzajú zranenia. Tina si prešla viacerými, no najfatálnejším bolo odtrhnutie všetkých štyroch šliach v ramene. „Vtedy som videla ten reálny čierny tunel, kde je stopka. Bolo to totálne devastujúce,“ priznáva a zdôrazňuje, že v žiadnom prípade sa človek nesmie vzdať: „Pravda je taká, že keď zamakáš na rekovalescencii a dáš si ako keby dobrý protokol po operácii, tak sa vieš vrátiť a ešte dokonca v lepšej forme, ako si bol predtým.“
Tina Zlatoš Turnerová dnes odovzdáva skúsenosti mladým športovcom ako trénerka.
V rozhovore sa dozviete aj:
- prečo Tina ako 18-ročná skočila s behom, v ktorom bola československou aj slovenskou reprezentantkou
- koľko stojí profesionálna sezóna v plážovom volejbale a prečo sú prize money v tomto športe nízke
- ako trénovať v slovenských podmienkach, aby ste konkurovali svetovej špičke
- prečo je dôležité mať v tíme partnerku s podobne silným charakterom a ako riešiť ženské konflikty na kurte
- ako dlho po úraze sa učila podávať ľavačkou
- aký odkaz by poslala svojmu mladšiemu ja, aby nepremárnilo ani jeden deň