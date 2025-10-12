Tiger Woods podstúpil výmenu medzistavcovej platničky v dolnej časti chrbta

Tiger Woods podstúpil v piatok v New Yorku úspešnú operáciu náhrady medzistavcovej platničky v dolnej časti chrbta, ktorú mu vykonal lekár Sheeraz Qureshi. Woods, 15-násobný víťaz major turnajov, uviedol, že po bolestiach a obmedzenej pohyblivosti podstúpil lekárske vyšetrenia, ktoré odhalili kolaps platničky L4/5, úlomky platničky a poškodený miechový kanál.
Hororové zranenie v Číne. Afričan si po náraze do reklamného panelu už asi futbal nezahrá a možno zostane ochrnutý - VIDEO
„Rozhodol som sa podstúpiť náhradu platničky a už teraz viem, že som urobil správne rozhodnutie pre svoje zdravie a chrbát,“ uviedol Woods v stanovisku. Termín jeho návratu do súťažného kolotoča zatiaľ nebol oznámený.
Woods, ktorý v decembri oslávi 50 rokov, sa po vážnych zraneniach nohy z autonehody v roku 2021 vrátil na turnaj Masters v roku 2022, kde skončil na 47. mieste. V septembri minulého roka podstúpil operáciu chrbta a v marci minulého roka oznámil, že utrpel pretrhnutie Achillovej šľachy.
Jeho účasť na turnaji Hero World Challenge na Bahamách je po najnovšej operácii nepravdepodobná. Woods má na konte 82 titulov na PGA Tour, čím sa vyrovnal Samovi Sneadovi, a je druhý v počte víťazstiev na major turnajoch, len tri za rekordérom Jackom Nicklausom. Operácia tiež vyvoláva otázky o jeho účasti v tíme Jupiter Links v novej tech-golfovej lige TGL, ktorá začne sezónu v januári.