Thiem ukončil pozoruhodnú kariéru. Na derniéru si vybral turnaj v jeho rodnom meste (video+foto)

Rakúskeho už bývalého tenistu Dominica Thiema čakal vo Viedni posledný turnaj kariéry. V úvodnom kole si vďaka divokej karte od organizátorov turnaja vo Viedni zmeral sily s Talianom Lucianom Darderim.

Súboj lepšie zvládol mladší z dvojice, 22-ročný rodák z Argentíny, avšak reprezentujúci krajinu na Apeninskom polostrove. Po setoch 7:6 a 6:2 ukončil nádeje publika na ešte jedno víťazstvo domáceho rodáka.

Dominic Thiem hanging up his racquet.

Na derniéru si 31-ročný Thiem symbolicky vybral turnaj v hlavnom meste Rakúsko, keďže sa tam aj narodil. V roku 2019 celý turnaj aj ovládol.

O rok neskôr vybral svoj jediný grandslamový turnaj – bolo to US Open. Na hlavnom okruhu ATP získal 17 titulov.

V roku 2021 ho pribrzdilo zranenie zápästia, po ktorom sa už nikdy nedostal do požadovanej formy.

Pre pretrvávajúce problémy i bolesti a nepriaznivé výsledky v posledných troch rokoch sa rozhodol „zavesiť raketu na klinec“.

🥹🇦🇹And with that: Dominic Thiem’s career is over.

🏆 1 Major title

🥈 3-time major finalist/runner-up

🌎 World #3

🇪🇸 One of only TWO players to beat Nadal 4+ times on clay

🇪🇸🇷🇸🇨🇭 SIXTEEN wins against the Big 3

Farewell, Domi 🫡 pic.twitter.com/vjnt3r5OYf

— Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) October 22, 2024