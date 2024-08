Americký rapper Travis Scott sa v parížskom hoteli dostal do potýčky s ochrankárom a bol zatknutý

Amerického rappera Travisa Scotta zatkli v hoteli v Paríži po potýčke s ochrankárom. Vo vyhlásení to uviedla parížska prokuratúra s tým, že ho zatkli v piatok ráno.

Incident sa podľa prokuratúry stal v hoteli George V, keď hotelový ochrankár zasiahol do potýčky medzi interpretom a jeho vlastným osobným strážcom. Polícia incident stále vyšetruje.

Zástupca rappera uviedol, že priamo komunikujú s orgánmi v Paríži, aby záležitosť urýchlene vyriešili.

Rapper pricestoval do francúzskej metropoly na olympijské hry.

Travis Scott, vlastným menom Jacques Webster, sa na hudobnej scéne pohybuje od roku 2008 a má na konte viac ako stovku skladieb, ktoré sa zaradili do rebríčka Billboard Hot 100.

Na vrchol rebríčka sa dostali single Sicko Mode, Highest in the Room, The Scotts a Franchise.

Scott má štyri štúdiové albumy – Rodeo (2015), Birds in the Trap Sing McKnight (2016), Astroworld (2018) a Utopia (2023).