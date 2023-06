Tesco naplno spúšťa svoj Online Club, členom ponúkne doručenie zadarmo a 21 eur späť

Tesco po skúšobnom období naostro spúšťa Online Club, vernostný program pre online zákazníkov. Novo zaregistrovaným členom odteraz až do 25. júna 2023 pošle 21 eur vo forme zľavových e-kupónov na nákup. V rámci členstva získajú zákazníci neobmedzené vyzdvihnutie alebo doručenie nákupu aj v rovnaký deň zadarmo, dvojnásobok Clubcard bodov počas prvých troch mesiacov od registrácie a možnosť rezervovať si doručovací slot až 4 týždne vopred.

„Aby sme našim zákazníkom pomohli čo najviac ušetriť, prinášame aj v rámci služby Tesco Online nákupy Clubcard ceny, garanciu nízkych cien a zároveň viac ako 2 000 produktov so zníženou cenou. Neustále sa snažíme vylepšovať naše služby a veríme, že zákazníci uvítajú nové atraktívne benefity Tesco Online Clubu, medzi ktoré patrí doručenie zadarmo a teraz aj špeciálna ponuka až 21 eur späť,“ hovorí prevádzkový riaditeľ Tesca Martin Bulla.

Zákazníci môžu v rámci Tesco Online Clubu využiť službu doručenia nákupu domov zadarmo, ale tiež službu Klikni+Vyzdvihni, keď si zákazník nákup objedná online, ale sám si ho vyzdvihne vo vybranej predajni. Špeciálna akcia pre nových členov Tesco Online Clubu platí do 25. júna 2023. Zákazník po registrácii do Online Clubu získa zľavový e-kupón v hodnote 7 eur, ktorý môže využiť opakovane, až trikrát do konca augusta.

Tesco Online nákupy ponúkajú široký sortiment viac ako 14-tisíc produktov. Zákazníci aj pri nákupoch online nájdu Clubcard ceny či viac ako 2 000 produktov so zníženou cenou.

Služba Tesco Online nákupy sa neustále rozširuje, aktuálne je dostupná už pre 3,4 milióna obyvateľov Slovenska. Služba za posledné obdobie prešla veľkými zmenami – spustila možnosť doručenia v deň objednania a doručovacie okná zúžila z dvoch hodín na jednu hodinu. Okrem toho spolupracuje s doručovacími platformami WOLT a Fooddoora vo viacerých mestách, čím zabezpečuje; veľmi rýchlu donášku. Vďaka tomu Tesco patrí na Slovensku medzi popredných hráčov online nákupov.

