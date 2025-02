Tento orgán výrazne ovplyvňuje vaše zdravie. Máte ho naozaj v poriadku?!

Toto je kniha, ktorá vám môže zlepšiť zdravie, či dokonca zachrániť život!

Ponúka nový pohľad na ochorenie pečene prostredníctvom štyroch metabolických profilov a poskytuje praktické plány pre zdravie tohto životne dôležitého orgánu.

Aj o tom je novinka Obnovte svoje zdravie .

„Napísala som túto knihu spolu s Dr. Ibrahimom Hanounehom, ktorý je fantastický hepatológ a napísali sme ju, aby ste dosiahli vyšší vek, aby ste mali lepšie zdravie, aby ste boli dlhšie zdraví. Spôsob, ako to dosiahnuť, spočíva v tom, že sa začnete zameriavať v prvom rade na svoju pečeň. Je to vskutku orgán, o ktorom mnohí z nás vôbec neuvažujú,“ tvrdí dietologička a manažérka zdravia Kristin Kirkpatrick.

Kristin Kirkpatrick. Foto: Bux.sk

V knihe Obnovte svoje zdravie sa okrem zaujímavých faktov o pečení, metabolických typoch, najväčších rizikách, ktoré vám hrozia dozviete aj to, ako si stanoviť presný plán stravovania a celkového životného štýlu.

V druhej časti knihy ponúkajú autori návrhy jedál pre stravovacie plány a konkrétne recepty, napríklad Chrumkavý cícer, Syrovo figové kúsky, rôzne dipy a pestá, domáci celozrnný pita chlieb, batatový nákyp, vianočné ravioly alebo zelené cestoviny s mäsovými guľkami.

Tiež tam nájdete recepty na zdravé dobroty ako zázračné čokoládové keksíky, jahodový chia puding prípadne chrumkavý jablkový koláč.

„Dúfam, že si jednu knihu zaobstaráte, prezriete si ju… prosím, cíťte sa slobodní v tom, že sa na nás obrátite, ak budete mať dodatočné otázky, ale nezabúdajte – Spiderman bol pravdepodobne najfrajerskejší superhrdina, akého máme, a pečeň je pravdepodobne najfrajerskejší orgán, ktorý máte práve teraz vo svojom tele. Starajme sa o ňu, majme ju radi a naučme sa o nej viac,“ dodáva spoluautorka knihy Obnovte svoje zdravie , dietologička Kristin Kirkpatrick.

Ibrahim Hanouneh často hovorí svojim pacientom, že pečeň je ako auto. Každodenným opotrebovaním sa môže poškodiť a zničiť. Môže byť dokonca účastníkom menších nehôd, no stále vás dopraví tam, kam potrebujete. Nemusí vyzerať vábivo, ale zostáva funkčné aj napriek značnému množstvu nepriaznivých okolností. „Lenže ak s ním budete neustále do niečoho narážať, nebude už schopné odviezť vás do práce. Rovnako ako väčšina áut na cestách nie je zničená na nepoznanie, len malému percentu ľudí so stukovatenou pečeňou sa vyvinie cirhóza alebo rakovina pečene,“ upozorňuje Ibrahim.

Dr. Ibrahim Hanouneh absolvoval internú medicínu a gastroenterológiu a hepatológiu na Clevelandskej klinike a pôsobil na pečeňovej fakulte Clevelandskej kliniky a Mayo Clinic. Je spoluautorom knihy Regeneratívne zdravie z februára 2024. Spolupracuje s MNGI Digestive Health – jednou z najväčších gastroenterologických praxí v Spojených štátoch. Prezentoval na viacerých národných a medzinárodných stretnutiach a bol autorom viac ako sedemdesiatich článkov, ako aj mnohých abstraktov.

Kristin Kirkpatricková je autorkou bestsellerov, skúsenou prezentátorkou a ocenenou dietologičkou. Je prezidentkou spoločnosti KAK, Consulting, LLC, dietologičkou na Cleveland Clinic Dept of Department of Wellness & Preventive Medicine v Clevelande v štáte Ohio a seniorkou v Meadows Behavioral Healthcare vo Wickenburgu v Arizone.

Milan Buno, knižný publicista

Informačný servis