Tenistom ide len o zbieranie šekov. Legenda žiada zmenu pravidiel, pokiaľ hráč skrečuje zápas počas turnaja - VIDEO

Odstúpenie Markéty Vondroušovej pred štvrťfinálovým zápasom US Open proti Arine Sobolenkovej bolo poslednou kvapkou pre Brada Gilberta.
Bývalý tenista sa frustrovane vyjadril k viacerým skrečom počas posledného grandslamového turnaja sezóny.
„Mám toho naozaj dosť, musíme presadiť zmenu pravidiel,“ rozčuľoval sa legendárny tréner, ktorý koučoval viaceré veľké mená. Povedal to v podcaste Andyho Roddicka.
Český rekord na US Open! Vo štvrťfinále dvojhry sú tri ženy a jeden muž - VIDEO
Vždy sa snažil bojovať
Až desať zápas v New Yorku sa buď vôbec neodohrali, alebo počas nich hráči boli nútení skončiť pre rôzne zranenia.
„Nie je možné, aby hráč nenastúpil a o týždeň neskôr hral ďalší turnaj. Niektorí dokonca hrajú štvorhru hneď na druhý deň,“ povedal Gilbert.
„Odohral som viac ako 800 zápasov a nikdy som sa z turnaja neodstúpil, vždy som sa snažil bojovať,“ uviedol ďalej bývalý tenista, ktorého bilancia v dueloch ATP bola 519 víťazstiev a 288 prehier.
Američan, ktorý má aktuálne 64 rokov, trénoval Coco Gauffovú, Andreho Agassiho, Keia Nišikoriho aj práve Roddicka, posledného amerického víťaza US Open v dvojhre mužov.
„Je to iné, keď skončíte v slzách pred piatym setom, ako sa to stalo Benovi Sheltonovi. S tým nemôžete nič robiť, ale vždy by ste sa mali aspoň pokúsiť bojovať,“ priblížil Gilbert.
Po Wimbledone postúpila aj do finále US Open. Anisimovová za to vďačí pozitívnemu nastaveniu
Správa o odstúpení Vondroušovej vyšla najavo počas natáčania podcastu. Víťazka Wimbledonu spred dvoch rokov nemohla hrať proti svetovej jednotke pre zranenie kolena.
„A dosť! Niečo sa musí zmeniť. Malo by platiť pravidlo, že ak odstúpite z turnaja, nemôžete hrať nasledujúci týždeň. Ide len o zbieranie šekov, nič iné,“ kriticky dodal Gilbert.