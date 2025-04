Vyrovnáva sa s hendikepom, napriek tomu je profesionálka. V dueli skolabovala, brali ju na vozíku - FOTO, VIDEO

Britská tenistka Francescu Jonesová skolabovala v prvom kole turnaja v kolumbijskej Bogote. Informoval tom portál sport.cz.

Za stavu 1:1 na sety a 3:5 na gemy v jej neprospech v rozhodujúcom dejstve sa 24-ročná hráčka pri podávaní začala potácať a následne sa zrútila na antuku.

Po chvíli ju z kurtu vo vysokej nadmorskej výške odviezli na invalidnom vozíku. Jej súperka Argentínčanka Julia Rieraová zvíťazila skrečom protivníčky.

Pre Jonesovú to bol už 19. skreč v kariére, v ktorej sa musí vyrovnať s veľkým zdravotným hendikepom spôsobeným genetickou vývojovou poruchou.

V dôsledku ektodermálnej dysplázie má len štyri prsty na každej ruke, tri prsty na pravej nohe a štyri na ľavej.

Fran Jones collapsed on court in Bogota and had to retire. Really scary to see, my prayers are with her 🙏 pic.twitter.com/P5ktrDf4Ep

