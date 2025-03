Hrôzostrašný koniec tenisového zápasu. Hráč sa dvakrát zrútil na zem a kričal od bolesti - VIDEO

Extrémne poveternostné podmienky a vyčerpávajúci boj na antuke. Výsledkom toho bol kolaps argentínskeho tenistu Guida Ivana Justa. Nemohol dohrať duel proti krajanovi Gennarovi Oliveirimu.

V čilskom Santiagu diváci videli hrôzostrašnú koncovku tretieho setu. Stav bol 5:5 na gemy a 40:30 pre druhého menovaného.

Keď ho Justo prehodil, pomerne ťažko dokázal Oliveiri loptičku vrátiť na druhú stranu kurtu a súper mohol zasmečovať a vyrovnať stav v tejto hre.

Horrible scenes at the Santiago Challenger as Guido Ivan Justo collapses on the floor twice against Genaro Alberto Olivieri.

It looked like really bad cramping.

Forced to retire at 5-6 down in the third set.

🎥: @ATPChallenger

