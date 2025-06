Témou nadchádzajúcej sezóny budú Staré dobré časy? Spišské divadlo pripravuje pre divákov päť nových titulov

Päť premiér – dve komédie, dve autorské inscenácie a exteriérovú produkciu v nadchádzajúcej 35. divadelnej sezóne ponúkne svojim návštevníkom Spišské divadlo (SD), kultúrna organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Divadlo od svojho vzniku v roku 1991 uviedlo doteraz spolu 174 inscenácií.

Ako tému sezóny 2025/2026 si divadlo zadefinovalo heslo Staré dobré časy? Výber sloganu s otáznikom vysvetľuje dramaturgička Sofia Skokanová: „Ocitáme sa v zložitej celospoločenskej situácii, a tak sa logicky čoraz viac ľudí uchyľuje k spomienkovému optimizmu. Naším cieľom nie je v tvorbe ponúknuť odpoveď, ale skôr otvoriť diskusiu, vyvolať reflexiu či zobraziť kontrasty a paralely medzi súčasnosťou a minulosťou, a to rovnako humornou ako vážnou formou.“

Divadlo ostane verné komediálnemu žánru a v nadchádzajúcej sezóne ponúkne divákom dve komédie. Rovnako napĺňa zámer vytvoriť priestor pre mladých tvorcov. „Budeme opäť spolupracovať s mladým režisérom Martinom Bašistom, ktorý po štúdiovom projekte My a tí druhí naštuduje komédiu Kubo v spišskom nárečí. V priestoroch štúdia uvedieme autorský experimentálny projekt Martiny Havierovej. Do divadla sa po dvojročnej prestávke vráti režisérka Mariana Luteránová, ktorá stojí za našou úspešnou inscenáciou Šeptuchy. V rámci pouličného divadla pripravujeme väčší exteriérový projekt, na ktorom budeme pracovať so zahraničnými spolupracovníkmi,“ približuje novú sezónu dramaturgička.

Tradične-netradičný Kubo po spišsky

Do repertoáru SD v nadchádzajúcej sezóne pribudne divákom dobre známa slovenská klasika – veselohra Kubo. Jozef Hollý v nej ukazuje život chamtivých rodičov, ktorí sú pri honbe za majetkom schopní zničiť šťastie svojich detí. Režisér Martin Bašista sa rozhodol pre novú interpretáciu a príbeh Kuba z roku 1904 prenesie na bitúnok do doby pred zhruba štyridsiatimi rokmi. Stále však pôjde o rovnaký problém – rodinné vzťahy, dohodnuté manželstvá, aj vzťahy komunity a jednotlivca. Prvá premiéra sezóny 2025/2026 je naplánovaná začiatkom novembra a diváci si ju budú môcť vychutnať v spišskom dialekte.

Aj druhá komédia odkazuje na slovenskú klasiku. Spišské divadlo koncom januára 2026 uvedie satirickú divadelnú hru Milana Lasicu a Júliusa Satinského Náš priateľ René, ktorá sa opiera o prvý slovenský román René mládenca príhody a skúsenosti. Príbeh o dokonalom a charizmatickom človeku, ktorého nikto nikdy nevidel, je plný inteligentného humoru a irónie. Pod tento titul sa režisérky podpíše umelecký šéf divadla Viktor Kollár.

Experimentálny projekt v divadelnom podzemí

V marci plánuje divadlo uviesť titul, ktorý rozšíri repertoár v Štúdiu SD. Autorská inscenácia Martiny Havierovej A hory celú noc žiarili ponúkne skúmavý pohľad na budúcnosť ľudstva. Príbeh niekoľkých mladých ľudí zasadila do budúcnosti vo svete, ktorý postihli environmentálne katastrofy, vojny, v ktorých sa bojuje najnovšími vojenskými technológiami, náboženský fanatizmus a extrémne rozdiely medzi sociálnymi triedami. Otázka znie, čo sa stane s ľuďmi po tomto kolapse.

Sezónu koncom mája na veľkej scéne ukončí autorská inscenácia Zuzanka Hraškovie na motívy rovnomennej epickej básnickej skladby Pavla Országha Hviezdoslava a ďalších diel slovenskej literatúry, ktoré sa primárne zameriavajú na osudy detí. Sleduje postavenie dieťaťa v slovenskej rodine a spoločnosti naprieč dejinami až po dnešok. Túto inscenáciu príde do Spišskej Novej Vsi režírovať skúsená režisérka Mariana Luteránová, autorkou textu je Lenka Garajová.

Pouličné divadlo a Gulliver

Po dvoch rokoch ponúkne Spišské divadlo divákom opäť novú exteriérovú produkciu – Gulliverove cesty na motívy slávneho imaginárneho cestopisu Jonathana Swifta. Dramaturgicky a režijne tento projekt zastreší zohraná interná dvojica – Sofia Skokanová a Viktor Kollár. „Táto produkcia v sebe nesie prvky talianskej ľudovej commedie dell’arte, nového cirkusu, pantomímy a moderných atrakcií. V Pouličnom divadle sa spájajú magické kostýmy, rozprávkové scénické prostredie, hudba, umelecký pohyb a tanec, ktoré vytvárajú jedinečný zážitok. Produkcia bude určená divákom všetkých vekových kategórií nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, keďže stiera jazykovú bariéru a komunikuje neverbálnymi prvkami,“ komentuje dramaturgička. Premiéra sa uskutoční počas Župných dní v Spišskej Novej Vsi.

Informačný servis