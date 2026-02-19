Teherán odsúdil britských manželov na desať rokov väzenia za špionáž

Britský manželský pár, ktorý iránske úrady zadržali v januári 2025 pre podozrenia zo špionáže, bol odsúdený na 10 rokov väzenia. Informovala o tom vo štvrtok ich rodina, ktorá zároveň ostro kritizovala spôsob, akým s nimi iránske úrady zaobchádzajú.
Desať rokov po troch hodinách
„Moji rodičia boli teraz odsúdení na 10 rokov po procese, ktorý trval len tri hodiny a počas ktorého im nebolo umožnené predložiť akúkoľvek obhajobu,“ napísal ich syn Joe Bennett vo vyhlásení.
Päťdesiatnici Lindsay a Craig Foremanovci boli zatknutí počas cesty okolo sveta na motocykloch. Teherán ich obvinil zo špionáže, čo obaja dôrazne odmietajú.
„Obvinenia dôsledne odmietajú. Nevideli sme žiadne dôkazy, ktoré by podporovali obvinenie zo špionáže,“ dodal ich syn vo vyhlásení, v ktorom oznámil výšku trestov. Rodina je podľa neho hlboko znepokojená ich stavom „aj nedostatkom transparentnosti v súdnom procese“.
Otrasný a neospravedlniteľný rozsudok
Britská ministerka zahraničných vecí Yvette Cooperová vo štvrtok rozsudok odsúdila a označila ho za „totálne otrasný a úplne neospravedlniteľný“.
„Budeme tento prípad neúnavne riešiť s iránskou vládou, až kým nebudú Craig a Lindsay Foremanovci bezpečne späť pri svojej rodine vo Veľkej Británii,“ uviedla vo vyhlásení. Podľa ministerky je teraz prioritou zaistiť im náležité podmienky a poskytnúť im aj rodine konzulárnu pomoc.
Iránske súdy tvrdia, že manželský pár vstúpil do krajiny „vydávajúc sa za turistov“ a do svojho zadržania zbieral citlivé informácie.