Tatarovi sa druhá sezóna v New Jersey vydarila, ale aj tak nemusí dostať novú zmluvu. Hrá svoje posledné zápasy?

Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar z tímu New Jersey Devils v zámorskej NHL podáva v aktuálnej sezóne lepšie výkony ako v tej predošlej a je aj produktívnejší, no ani to mu nemusí stačiť na zotrvanie v klube.

Tridsaťdvaročnému krídelníkovi končí zmluva a podľa Vincenta Pariseho z portálu Pucks and Pitchforks by nemusel dostať novú, rovnako ako ďalší skúsení hráči v mužstve „diablov“.

Môžu to byť jeho posledné zápasy

„Tatar hral v minulej sezóne pod svoje možnosti a ani jeho spoluhráči neboli veľmi dobrí. V aktuálnom ročníku bol skvelý on aj celý tím. Jednoznačne sa dá povedať, že bol pre tím dôležitý. Je však ťažké obhájiť novú zmluvu pre tridsiatnika, keď sa v mužstve presadzujú viacerí mladíci. Je reálna šanca, že hrá svoje posledné zápasy za Devils. V prvom útoku sa síce zohral s Nicom Hischierom, čo by nahrávalo predĺženiu zmluvy. Nie je to však pravdepodobné,“ napísal Parise o vicemajstrovi sveta z roku 2012.

Jeden z najlepších v NHL

Kým v sezóne 2021/2022 zaznamenal Tatar 30 bodov (15+15) v 76 dueloch základnej časti, v ročníku 2022/2023 nazbieral 48 bodov (20+28) v 82 zápasoch. Okrem toho si pripísal 41 plusových bodov, pričom v tejto štatistike bol druhý najlepší útočník a celkovo piaty zo všetkých hráčov v NHL.

Zároveň stanovil nový slovenský rekord v počte plusových bodov v jednej sezóne, o jeden prekonal zápis Stana Mikitu (40) z ročníka 1966/1967.

Tatar si po ročnej prestávke zahrá aj v play-off, New Jersey sa v prvom kole stretne s rivalom New Yorkom Rangers. Keďže v organizácii z Manhattanu pôsobí slovenský brankár Jaroslav Halák, aj v druhom kole bude mať Slovensko zastúpenie.