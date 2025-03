Tatar má desiatu asistenciu, Nemec dostal ďalšiu šancu od trénera Keefeho - FOTO, VIDEO

Hokejisti New Jersey Devils zvíťazili 5:3 na ľade Chicaga Blackhawks a prerušili sériu troch prehier v zámorskej NHL. Dvoma gólmi sa na tom podieľal Dawson Mercer, skóre otvoril v 7. minúte Nathan Bastian aj po asistencii Tomáš Tatara.

Skúsený slovenský útočník sa dočkal bodu po desiatich zápasoch bez neho. Dostal sa na 10 asistencií a celkovo 16 bodov v sezóne, v ktorej zväčša vo štvrtom útoku „diablov“ s obmedzeným časom a priestorom na ľade.

Tatar odohral 12:21 minúty s asistenciou, plusovým bodom a jednou zablokovanou strelou. V akcii bol po dvojzápasovej odmlke aj obranca Šimon Nemec. Odohral 15 a pol minúty, 18 striedaní, raz vystrelil, jednu strelu zablokoval a v polovici prvej tretiny nedovolene bránil Tylera Bertuzziho. Jeho vylúčenie potrestal práve Bertuzzi gólom na 1:2.

Nemec zasiahol v aktuálnej sezóne do 20 zápasov v NHL, v ktorých strelil jeden gól, pridal dve asistencie a do štatistík mu pribudlo aj 8 trestných minút a 6 mínusiek. Častejšie nastupoval na farme Utica Comets v AHL, kde v 34 dueloch a nazbieral 23 bodov (5+18).

„Myslím si, že nastal správny čas, aby sme mu dali priestor. Nejaký čas bol preč a mohol pracovať na niektorých veciach vo svojej hry. Chceme mu dať ďalšiu šancu, aby získal prax. To isté platí aj o Cholowskom, ktorý tiež pre nás odviedol dobrú prácu,“ skonštatoval tréner New Jersey Sheldon Keefe podľa profilu Šport STVR na fejsbuku.

Hokejisti New Jersey si držia tretiu priečku v tabuľke Metropolitnej divízie Východnej konferencie s postupom do play-off. Pred tímom New York Islanders na 4. pozícii majú pohodlný náskok 9 bodov.