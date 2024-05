Taraba v Budapešti rokoval o urovnaní sporu Gabčíkovo – Nagymaros. Verí, že 30 ročný spor sa im podarí ukončiť vo vzájomnej úcte (foto)

Slovensko a Maďarsko začali znovu rokovať o urovnaní sporu ohľadom Gabčíkovo – Nagymaros. Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba informoval, že v Budapešti viedol pracovné rokovanie s ministrom energetiky Maďarska Csabom Lantosom o ukončení 30 ročného sporu v súvislosti s výstavbou Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros.

Podľa slovenského vicepremiéra Medzinárodný súdny dvor v Haagu v roku 1997 rozhodol, že urovnanie sporu ohľadom vodných stavieb na Dunaji si majú dohodnúť primárne Maďarsko a Slovensko.

Dohoda je v záujme oboch štátov

„Je v záujme oboch štátov, aby sme sa dohodli ako dobrí susedia a nemuseli nechať o spore opäť rozhodnúť medzinárodný súd. Verím, že po dlhých rokoch, sa nám podarí nielen spor ukončiť vo vzájomnej úcte a dobrých vzťahoch, ale vytvoríme aj základ budúcej spolupráce vo veľa ďalších oblastiach,” zdôraznil Taraba.

Minister životného prostredia SR Tomáš Taraba na stretnutí s ministrom energetiky Maďarska Csabom Lantosom. Foto: www.facebook.com

Taraba podotkol, že realita na Dunaji sa dnes podstatne vzďaľuje od toho, čo pôvodná zmluva medzi Maďarskom a ešte vtedajšou Československou socialistickou republikou predpokladala.

Je potrebná nová zmluva

„Maďarsko Nagymaros nepostavilo a my sme boli nútení spustiť C variant a vystavať Čunovo a odkloniť koryto Dunaja. Ani to pôvodná zmluva nepredpokladala. Obe veci sú dnes, tak podstatnou zmenou zmluvných podmienok, že si myslím, že nastal čas ich považovať za realitu, ktorú treba nahradiť novou zmluvou. Nebude to jednoduché, ale ak to neurobia terajšie vlády, ktoré majú historicky najlepšie vzťahy, tak to neurobí už nikto a bude musieť rozhodnúť súd. Tam sa však sa môže stať, že rozsudok nebude dobrý ani pre jednu zo strán,“ uzavrel Taraba.