Tanec spojí celé Slovensko

Pri príležitosti Medzinárodného dňa tanca sa v pondelok 29. apríla uskutoční na celom Slovensku viacero podujatí, ktorých spoločným menovateľom bude oslava tanečného umenia. Predstavenia, živé inštalácie či možnosť slobodnej improvizácie ponúknu kreatívne centrá v Bratislave, Piešťanoch, Žiline, Banskej Bystrici a Košiciach. Všetky podujatia majú vstup zadarmo.

Od roku 1982 je 29. apríl medzinárodným sviatkom tanca ako aktivity, ktorá umožňuje každému, aby cez pohyb tela vyjadril svoje myšlienky, pocity a sny, slobodne a bez jazykovej či kultúrnej bariéry. Ide zároveň o deň, kedy si divadelný svet pripomína narodenie významného francúzskeho choreografa 18. storočia, prvého veľkého reformátora tanečného umenia Jeana-Georgesa Noverrea, ktorý od tanca vyžadoval, aby rozprával veľké príbehy ľudskej duše a charakteru, podobne ako kedysi William Shakespeare. Medzinárodný deň tanca zastrešuje Medzinárodný divadelný ústav (ITI), Medzinárodná tanečná rada (CID) a UNESCO.

V priebehu rokov sa Medzinárodný deň tanca stal globálnym fenoménom, ktorý spája tanečnú komunitu na celom svete. Aj na Slovensku bude tanec spájať. Počas 29. apríla ponúkne program osem organizácií v piatich slovenských mestách – v Bratislave, Piešťanoch, Žiline, Banskej Bystrici a Košiciach.

„Pri príležitosti Medzinárodného dňa tanca spojilo sily viacero centier po celom Slovensku. Naším spoločným želaním je, aby sa tanec stal prostriedkom na sebareflexiu a na budovanie mostov s ľuďmi, ktorí hovoria iným jazykom, majú iný pôvod či rozdielne názory. Alebo len jednoducho nemajú bežne príležitosť tancovať,“ približuje spoločné podujatie Maja Hriešik z Platformy pre súčasný tanec, ktoré spoluorganizujú podujatie na Slovensku.

Zástupkyňa ďalšieho spoluorganizátora, výkonná riaditeľka festivalu Bratislava v pohybe Katarína Figula verí, že spoluprácou rôznych kreatívnych centier naprieč Slovenskom vznikne synergický efekt, ktorý zviditeľní súčasný tanec a upozorní na jeho dostupnosť, schopnosť scitlivovať a spájať spoločnosť i jednotlivcov. „Naším cieľom je vybudovať tradíciu každoročného podujatia, ktoré bude pomáhať s budovaním publika pre súčasný tanec nielen v hlavnom meste, ale v ostatných kútoch Slovenska,” hovorí o ambíciách podujatia Figula.

Mestá ponúknu program pre študentov aj seniorov

V Bratislave si pripomenú deň tanca pohybovo-tanečnými lekciami pre seniorov. Lekcie pod vedením Alice Šaling a Kataríny Matúšovej sú určené pre tých, ktorí chcú načerpať novú energiu, zlepšiť svoju fyzickú kondíciu a zdieľať čas s podobne naladenými ľuďmi bez predošlých tanečných skúseností. Tančiareň pre seniorov, ktorú organizuje Platforma pre súčasný tanec PLAST, bude bezplatne dostupná od 14:00-15:00 v priestoroch TELOCVIČNE – Rezidenčného centra pre tanec v Novej Cvernovke na Račianskej ulici 80.

Kým v Bratislave budú tancovať starší, program v piešťanskom kultúrno-kreatívnom centre ARTA bude venovaný školákom. Tí uvidia interaktívne tanečné dielo mladého tvorcu Jakuba CerulíkaDotkni sa tanca / Lud:us, ktoré ponúkne jednoduchý návod na pochopenie pohybového jazyka. Dvaja tanečníci budú rozhýbaní mladými divákmi, ktorí prostredníctvom špeciálnych kariet ovplyvnia výsledný tvar tanca. Diváci sa tak ocitnú v role tvorcov toho, čo sa deje priamo na scéne a stanú sa tak súčasťou tvorivého procesu. Pretože tanec je pre všetkých. Aj pre tých, ktorí sa rozhodnú prísť 29. 4. od 9.00 do 12.00 h do centra ARTA na Kollárovej 2 v Piešťanoch.

Tanec bez zábran: v uliciach i na spoločných pódiách

Ak niekto hľadá súčasný tanec v Košiciach, nemôže obísť Priestor súčasného tanca PST a Tabačku Kulturfabrik. Počas utorka od 10.00 do 16.00 sa Košičania nemusia ani za tancom presúvať, stačí byť na Hlavnej ulici, kde sa stanú svedkami tanečnej performancie Have a look,kde budú tanečníci hľadať bezpečie svojho vnútorného sveta v ruchu mesta.

Inšpirovaní tancom v meste môžu diváci večer predsa len zamieriť do Tabačky Kulturfabrik (Gorkého 2, Košice), kde si od 19.00 h môžu vyskúšať Danceoke. Danceoke je takmer ako karaoke, ale namiesto spievania sa tancuje. Na nadrozmernom plátne sa budú premietať kultové hudobné videoklipy a každý sa bude môcť v disco atmosfére zapojiť do spoločného tanca na jednom pódiu.

Vytancovať sa bez zábran budú môcť aj návštevníci Medzinárodného dňa tanca v Banskej Bystrici. Tu sa súčasnému tancu už štvrťstoročie venuje Divadlo Štúdio tanca (Komenského 12). Počas posledného aprílového pondelka ponúkne niekoľko hravých formátov, v rámci ktorých nebudú hviezdami parketu len tanečníci, ale môžu sa nimi stať aj diváci. V Tančiarni si napríklad spočítajú svaly či už pri spoločnom tanci s členmi súboru z troch kontinentov, alebo od 19.00 h pri workshope GROOVE s Barborou Michaligovou. Originálny hudobný doprovod zabezpečí DJ Maikl Knight. Do víru tanca zavedie divákov aj unikátny tanečný playlist SKOK!: TANTSUIAKO, prostredníctvom ktorého možno spoznať osobnosti súčasného slovenského tanca.

Oslavovať tanec budú aj v Žiline. V Stanici Žilina – Záriečie, a to predstavením Just Ask Her od zoskupenia tanC vo štvrtok 2. mája o 19:00. Žilinské Centrum Labyrint zas každú stredu od 18.00 do 19.30 h ponúka otvorené hodiny súčasného tanca pre dospelých.

Vstup na podujatia v rámci Medzinárodného dňa tanca je na všetky podujatia bezplatný alebo s dobrovoľným príspevkom.

Vizuál k spoločnej iniciatíve Tanec spája pri príležitosti medzinárodného dňa tanca vytvorila agentúra Slovák & Friends.

Ďalším z podujatí, ktoré budú oslavovať tanec, bude už 28. ročník medzinárodného festivalu súčasného tanca Bratislava v pohybe, ktorý sa uskutoční od 4. do 28. októbra 2024.

Foto: Centrum Labyrint

Program a informácie o spoluorganizátoroch

Bratislava

Platforma pre súčasný tanec

Platforma pre súčasný tanec (PLAST) je celoslovenská organizácia združujúca nezávislých umelcov na poli súčasného tanca. Jej členovia sa starajú o priestor TELOCVIČŇA – Rezidenčné centrum pre tanec, ktorý je využívaný najmä pre profesionálnu tvorbu. Stále viac sa však otvára aj verejnosti – členovia PLASTu v nej organizujú diskusie, tanečné predstavenia a pohybové workshopy pre deti i dospelých. Medzinárodný deň tanca oslávia rozšírením ponuky pre verejnosť – Tančiarňou, pohybovou lekciou pre starších ľudí.

Tančiareň pre seniorov

Tančiarne, pohybovo-tanečné lekcie pre seniorov, sú špeciálne navrhované pre starších ľudí s cieľom rozhýbať sa, načerpať novú energiu, zlepšiť svoju fyzickú kondíciu a zdieľať čas s podobne naladenými ľuďmi. Spolu s lektorkami, tanečnicami Alicou Šaling a Katarínou Matúšovou, budú účastníci počas hodiny objavovať svoje pohybové možnosti. Predošlé tanečné skúsenosti nie sú potrebné.

Miesto a čas konania: TELOCVIČŇA – Rezidenčné centrum pre tanec, Račianska 80, Bratislava o 14:00

Vstup: voľný

Košice

Priestor súčasného tanca (PST) x Tabačka Kulturfabrik

PST je iniciatívou, ktorá sa systematicky venuje téme podpory a rozvoja súčasného tanca v Košiciach. Pravidelne organizuje MOVE fest Košice – jediný medzinárodný festival súčasného tanca, nového cirkusu a fyzického divadla na východe krajiny.

Interaktívna inštalácia Have a look

Tanečná performancia, v ktorej je performer/ka súčasne sám/a vo svojom vnútornom svete a bezpečí, ktoré si vytvoril/a ako ochranu pred okolitým prostredím. A predsa sa nachádza uprostred diania a ruchu mesta, kde nie je možné uniknúť pohľadom. Príďte sa pozrieť, ako sa dá nájsť bezpečie s pohybom v ruchu mesta.

Miesto a čas konania: Hlavná ulica, Košice o 10:00 – 16:00

Vstup: voľný

Danceoke

Danceoke je pohyb a radosť, danceoke je takmer ako karaoke, kde namiesto spievania tancujete. V Tabačke si môžete prísť zaspomínať a zatancovať na kultové aj súčasné hudobné videoklipy. Na spoločnom pódiu budeme v disco atmosfére kopírovať pohyby zo známych tanečných videoklipov. Nadrozmerné premietacie plátno s tanečnou video-projekciou každého posmelí. Výhovorka „neviem tancovať“ vo vesmíre danceoke totiž neexistuje. Čím je nás na parkete viac, tým viac zábavy si užijeme!

Miesto a čas konania: Tabačka Kulturfabrik, Gorkého 2, Košice o 19:00

Vstup: voľný

Banská Bystrica

Divadlo Štúdio tanca

Divadlo Štúdio tanca pôsobí v Banskej Bystrici od roku 1999 ako jediné zriaďované divadlo súčasného tanca na Slovensku. Pohyb a tanec sú ich komunikačným prostriedkom už štvrť storočia. Tento „jazyk” používajú pre tvorbu, vzdelávanie, produkciu a propagáciu tanca doma a v zahraničí. V rámci Medzinárodného dňa tanca ponúknu niekoľko hravých formátov, v rámci ktorých nebudú hviezdami parketu len členovia súboru, ale môžu sa nimi stať aj diváci.

Tančiareň

Divadlo pozýva vytancovať sa bez zábran. Sľubuje rozhýbanie, spočítanie svalov, tancovanie spoločne s členmi súboru z troch kontinentov na jednom parkete a možnosť tešiť sa z vlastného štýlu.

V rámci tančiarne prebehne tanečný workshop GROOVE s Barborou Michaligovou. Originálny hudobný doprovod zabezpečí DJ Maikl Knight.

Miesto a čas konania: Divadlo Štúdio tanca, Banská Bystrica o 19:00

Vstup: dobrovoľný

Foto: Divadlo Štúdio tanca

SKOK!: TANTSUIAKO

Unikátny tanečný playlist, prostredníctvom ktorého možno spoznať osobnosti súčasného slovenského tanca, ale aj sa nechať strhnúť do víru tanca.

Miesto a čas konania: Divadlo Štúdio tanca, Banská Bystrica o 19:00

Vstup: dobrovoľný

Piešťany

Kultúrno-kreatívne centrum ARTA

Projekt kultúrno-kreatívneho centra ARTA vznikol vďaka myšlienke vytvoriť priestor pre súčasné umenie a nové formáty podujatí pre mladé publikum. Zámerom zakladateľov je vytvoriť miesto, ktoré prirodzene prepája inovatívne myšlienky, lokálnych tvorcov a občiansku spoločnosť, a zároveň vytvára priestor pre kultúrny dialóg rôznych generácií. Uvedie interaktívne tanečné dielo mladého tvorcu Jakuba Cerulíka pre školákov.

Dotkni sa tanca / Lud:us

Interaktívne tanečné dielo Lud:Us Jakuba Cerulíka vtipne a hravo demystifikuje súčasný tanec a tanečnú performanciu pre širšiu verejnosť. Divákom ponúka jednoduchý návod na pochopenie pohybového jazyka a jeho metód, techník, tvorby kompozície a významov. Dvaja tanečníci sú rozhýbaní divákmi – hráčmi, ktorí prostredníctvom špeciálnych kariet ovplyvňujú výsledný tvar tanca. Divák sa tak ocitá v role tvorcu toho, čo sa deje priamo na scéne a stáva sa tak súčasťou tvorivého procesu. Pretože tanec je pre všetkých.

Miesto a čas konania:

Kultúrno-kreatívne centrum ARTA, Kollárova 2, Piešťany o 9:00 – 12:00

Vstup: voľný

* predstavenia sú realizované pre školské kolektívy

Žilina

Stanica Žilina – Záriečie, Nová synagóga Žilina

Stanica je kultúrne centrum v budove stále funkčnej železničnej stanice, ktoré tancom otváralo svoju históriu v roku 2003 – medzinárodným predstavením Cesta do Stanice. Spolu s Novou synagógou, ako spojené kultúrne centrá žilinské, celoročne uvádzajú predstavenia súčasného tanca, organizujú workshopy a hostia tvorivé rezidencie tanečných umelkýň a umelcov. Medzinárodný deň tanca môžete u nich osláviť návštevou pripravovaného predstavenia Just Ask Her od zoskupenia tanC, 2. mája o 19:00.

Centrum Labyrint

Centrum pohybu a tanca Labyrint ponúka každú stredu (18:00 – 19:30) Otvorené hodiny súčasného tanca pre všetkých od 18 rokov. Pod vedením profesionálnych lektorov a lektoriek môžete zažiť rôzne prístupy k súčasnému tancu na vlastnom tele.

